Engelbert Lütke Daldrup Der neue BER-Chef soll einem Bericht zufolge ein jährliches Grundgehalt von 400.000 Euro bekommen. (Foto: dpa)

BerlinDer neue Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup soll einem Zeitungsbericht zufolge ein Grundgehalt von 400.000 Euro pro Jahr bekommen. Seine Vergütung könne über Bonuszahlungen außerdem weiter zunehmen, berichtete die „Bild am Sonntag“

Der BER-Aufsichtsrat habe dem Dreijahresvertrag des Managers am Freitag zugestimmt, hieß es. Ein Flughafensprecher wollte sich auf Anfrage zu dem Bericht nicht äußern. Über Vertragsdetails könne er keine Auskunft geben.

Lütke Daldrup – bisher Staatssekretär in Berlin – hatte am Freitag seinen Vertrag als neuer Chef des Pannen-Airports unterzeichnet und seine Entlassungsurkunde aus dem Staatsdienst erhalten. Er kündigte an, das Unternehmen „so transparent wie irgendmöglich“ zu führen. Sein Gehalt wollte er bei der Gelegenheit jedoch nicht nennen. Dies erfolge nach den Regularien im Geschäftsbericht für 2017, der in gut einem Jahr veröffentlicht wird.

Lütke Daldrups Vorgänger Karsten Mühlenfeld bezog ein jährliches Gehalt von rund einer halben Million Euro. Die Eröffnung des Airports war im Januar zum fünften Mal seit dem Baubeginn verschoben worden. Nach einem Gutachten wackelt auch das neue Ziel 2018.