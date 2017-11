 Ex-Arcandor-Chef: Thomas Middelhoff muss um Freiheit bangen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Thomas Middelhoff Der frühere Vorstandsvorsitzende von Arcandor AG, hier im Mai vor Gericht, muss um seine Entlassung aus der Haft bangen. (Foto: dpa)

HamburgDie geplante Haft-Entlassung des früheren Top-Managers Thomas Middelhoff steht nun wieder auf der Kippe. Die Staatsanwaltschaft Bochum legte „sofortige Beschwerde“ gegen den Beschluss des Landgerichts Bielefeld ein, die Reststrafe zur Bewährung auszusetzen. Das teilte das Bielefelder Gericht am Freitag mit. Middelhoff soll am 26. November aus der Haft entlassen werden. Er ist zu drei Jahren wegen Untreue verurteilt worden.

Nun muss das Oberlandesgericht Hamm nach Aktenlage entscheiden, ob Middelhoff auf freien Fuß kommt. Die Bielefelder Richter hatten ihm eine positive Sozialprognose gestellt – ausdrücklich trotz seiner Einlassungen in einer gerade veröffentlichten Autobiografie, in der er sich über die Haftbedingungen beschwert.

Der einstige Arcandor-Chef galt zwischenzeitlich als selbstmordgefährdet und wurde daher in seiner Zelle häufig kontrolliert. Seit seinem Haftantritt arbeitet der frühere Multimillionär in einer Behindertenwerkstatt in Bielefeld-Bethel.

Middelhoff war im November 2014 vom Landgericht Essen wegen Untreue zulasten des ehemaligen Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Wegen Fluchtgefahr wurde er noch im Gerichtssaal verhaftet und saß mehr als fünf Monate in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Essen in Untersuchungshaft, bevor er gegen Kaution entlassen wurde. Derzeit verbüßt er den Rest der Freiheitsstrafe im offenen Vollzug in Bielefeld.