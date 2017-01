Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Was Zuckerberg wählbar machen würde

Erfolgreicher Geschäftsmann, guter Politiker: Diese Gleichung legen viele US-Amerikanern an. Nicht nur der gewählte Präsident Donald Trump schmückte sich gerne mit den Lorbeeren, die ihm seine Tätigkeit als Unternehmer einbrachte. Auch Multimillionär und Geschäftsmann Michael Bloomberg überzeugte die New Yorker mit seiner Erfolgsgeschichte und ließ sich zum Bürgermeister der Metropole wählen.

Und auch sonst hat Zuckerberg vorgelegt: Schon 2013 setzte sich der Facebook-Chef zusammen mit anderen Tech-Größen für eine Reform der US-Einwanderungsregeln ein. Bei der Wohltätigkeit ist Zuckerberg ohnehin fleißig: Für Schulen im US-Bundesstaat New Jersey spendete der Jungunternehmer einen Millionenbetrag. Zusammen mit seiner Frau kündigte er zur Geburt der gemeinsamen Tochter an, 99 Prozent ihrer Facebook-Anteile im Laufe ihres Lebens für Wohltätigkeit zu spenden. Leere Versprechen? Oder gar Wahlkampf?

Mitnichten: Drei Milliarden Dollar sollen in den kommenden zehn Jahren zum Beispiel dem Kampf gegen Krankheiten gespendet werden. Einen Anfang machten 600 Millionen Dollar in eine Einrichtung in San Francisco mit Namen Biohub. Dort sollen Forschungswerkzeuge für die Zukunft entwickelt werden.

Welche Facebook-Dienste die Deutschen nutzen Mehr als „Gefällt mir” Facebook ist nicht nur eine Internetseite oder eine App. Das soziale Netzwerk wurde in den vergangenen Jahren kräftig erweitert. Die bekanntesten Teile sind der Facebook Messenger, Instagram und Whatsapp. Das Statistik-Portal Statista hat die Deutschen gefragt, welche Dienste und Produkte sie mindestens gelegentlich nutzen.

Facebook allgemein 72 Prozent nutzen das Social Media Portal. Dabei ist der Unterschied zwischen Männern (73 Prozent) und Frauen (71 Prozent) gering.

Facebook Messenger Den Facebook-Nachrichtendienst nutzen 43 Prozent der Befragten – Männer wie Frauen.

Instagram Den Online-Dienst Instagram zum Teilen von Fotos und Videos nutzen 26 Prozent der Männer und 22 Prozent der Frauen.

Whatsapp Den Instant-Messaging-Dienst, der seit dem Jahr 2014 zu Facebook gehört, wird 70 Prozent der Befragten genutzt. Mit 71 Prozent männlichen und 70 Prozent weiblichen Nutzern sind die Unterschiede bei den Geschlechtern gering.

Und auch sonst erkennen Beobachter Hinweise: 2016 war eins von Mark Zuckerbergs Jahreszielen, Mandarin zu lernen. Nicht unpraktisch, wer als Politiker die Sprache der anderen Weltmacht auf der anderen Seite des Pazifiks spricht. Zudem wünschte Zuckerberg an Weihnachten auf seinem Account allen Nutzern frohe Weihnachten und ein frohes Chanukka-Fest. Die Frage, ob er denn nicht Atheist sei, verneinte Zuckerberg und betonte den Wert der Religion. Wäre ebenfalls wichtig für einen US-Politiker, schließlich ist der Glauben in dem Land noch immer ein Wahlkampfargument.

Interessiert dürften sich die US-Demokraten an der Karriereplanung des Jungunternehmers zeigen: Schließlich wird dem Multimillionär eine Nähe zu der Partei nachgesagt, mit Barack Obama zeigte er sich bereits auf der Bühne. Bei Trump scheint er zurückhaltender: Als der die Bosse aus dem Silicon Valley im Dezember nach New York einlud, war Zuckerberg selbst nicht zugegen. Geschäftsführerin Sheryl Sandberg vertrat Facebook.

Bis zu Kickertischen im Weißen Haus und Empfängen im T-Shirt dürfte es allerdings noch eine Weile dauern – mit oder ohne Mark Zuckerberg.