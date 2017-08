 Friede Springer wird 75: „Ich habe einfach weiter gemacht“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Friede Springer wird 75 Friede Springer (l.) kümmert sich neben ihrem Posten im Aufsichtsrat auch um die gemeinnützige Friede Springer Stiftung. Am 15. August 2017 feiert sie ihren 75 Geburtstag. (Foto: dpa)

BerlinEher selten ist Friede Springer in der Öffentlichkeit zu sehen. Sie wolle kein großes Aufhebens machen um ihre Person, heißt es aus dem Medienhaus Axel Springer vor ihrem 75. Geburtstag an diesem Dienstag. Zwar lädt der Konzern an dem Tag Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Kultur in die Berliner Zentrale ein. Ansonsten bleibt die Mehrheitseigentümerin der Axel Springer SE meist im Hintergrund.

Manchmal setzt Friede Springer dann aber auch Zeichen mit ihrer Gegenwart. Als Anfang Mai der Grundstein für die künftige Digitalzentrale von Springer gelegt wird, einen futuristisch anmutenden Kubus des niederländischen Stararchitekten Rem Koolhaas, ist die Witwe des Verlagsgründers Axel Springer (1912-1985) prominent dabei - neben Vorstandschef Mathias Döpfner, der den Wandel des Konzerns vom traditionellen Printhaus zur digitalen Schmiede vorantreibt.

Axel Springer ist längst kein reines Zeitungs- und Zeitschriftenhaus mehr - Springer erwirtschaftet mittlerweile 70,6 Prozent des Gesamterlöses mit digitalen Geschäftsmodellen. Onlineportale und digitale Anzeigen werden immer wichtiger. Die sogenannten Rubriken-Plattformen sind inzwischen „das ökonomische Rückgrat des Verlags“, wie Döpfner sagt.

Im März vergangenen Jahres hatte Friede Springer Gerüchte über ein Zerwürfnis mit dem Spitzenmanager mit deutlichen Worten zurückgewiesen. Sie sei froh, dass Döpfners Vertrag um fünf Jahre verlängert worden sei, sagte sie in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Döpfner habe die „richtigen Weichen“ gestellt.

Als stellvertretende Aufsichtsrats-Vorsitzende hat Friede Springer die Öffnung des Medienhauses zur Internet-Welt begleitet. Die Umwandlung des Unternehmens in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), mit der sie sich als Hauptaktionärin bei Kapitalerhöhungen den beherrschenden Einfluss sichern wollte, gab sie allerdings auf. „Die anderen Aktionäre wollten es nicht, die Berater waren sich nicht einig. Und ich hatte auch kein gutes Gefühl.“

Die Marktanteile der größten Verlage Deutschlands Axel Springer SE Der Verlag wurde 1946 von Axel Springer und seinem Vater Hinrich Springer gegründet. Das Unternehmen entwickelte sich seitdem zu einem der größten Verlagshäuser Europas. Publikationen wie „Die Welt“ oder „Bild“ sorgten für den Aufstieg. 2014 verkaufte der Verlag einige Publikationen – unter anderem die „Berliner Morgenpost“, „Hörzu“ und „TV Digital“– an die Funke Mediengruppe. Daher lag der Marktanteil 2016 nur noch bei 4,2 Prozent.

Gruner + Jahr Der Verleger John Jahr gründete das Verlagshaus 1965 zusammen mit Gerd Bucerius. Die Publikationen von G+J siedeln sich in den unterschiedlichsten Bereichen an. So werden unter anderem die Naturwissenschaften mit Magazinen wie „Geo“ und „PM“ abgedeckt und Lifestyle-Themen mit „Beef!“ oder „Gala“. Julia Jäkel ist die derzeitige Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, welches 2016 einen Marktanteil von 9,3 Prozent hatte.

Funke Mediengruppe Der Medienkonzern ist aus der 1948 gegründeten „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ entstanden. Die Gründer waren die beiden deutschen Journalisten und Verleger Erich Brost und Jakob Funke. Der derzeitige Geschäftsführer ist Manfred Braun. Der Konzern übernahm einige Zeitschriften der Axel Springer SE und konnte dadurch seinen Marktanteil 2016 auf 14,3 Prozent heben.

Hubert Burda Media Geschichtsträchtiger Verlag: 1903 betrieb Franz Burda eine kleine Druckerei in Philippsburg, welche allerdings keinen wirtschaftlichen Erfolg erzielen konnte. Dementsprechend eröffnete der Betreiber eine neue Druckerei in Offenburg – dem heutigen Stammsitz des Unternehmens. Während des Zweiten Weltkrieges musste der Verlag seine Arbeit einstellen und legte den Fokus auf die Produktion von Landkarten für das Oberkommando des Heeres und farbige Luftbilder für die Luftwaffe. Nach dem Krieg konnte sich der Verlag wieder auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren und entwickelte sich in den 1980er und 1990er Jahren zu einem Großkonzern, der unter anderem den „Playboy“ produziert. Paul-Bernhard Kallen ist der derzeitige Vorstandsvorsitzende des Hauses, welches 2016 einen stattlichen Marktanteil von 15,3 Prozent hielt.

Bauer Media Group Johann Andreas Bauer gründete das Unternehmen bereits 1875. Zu diesem Zeitpunkt produzierte es allerdings lediglich Visitenkarten. Das Verlagshaus fing nach und nach an, einzelne Anzeigenblätter und Zeitschriften zu produzieren. Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelte sich der Medienkonzern zu einem der größten in Deutschland, welches heute unter anderem die „Bravo“ publiziert. Der heutige Geschäftsführer ist Jörg Hausendorf. Mit einem Marktanteil von 20,7 Prozent war das Unternehmen 2016 das stärkste Verlagshaus in Deutschland. Quelle: WIP/Statista

Für die Entscheidung, wie das Unternehmen in Zukunft rechtlich aufgestellt sein soll, werde sie nicht sehr viel Zeit benötigen, sagte sie im Interview auch. „Zum Entscheiden brauche ich keine zwei Jahre.“ An der Spitze des Medienhauses sollte auf jeden Fall jemand stehen, der „aus dem Verlag kommt, der weiß, wie man ein Unternehmen führt und dessen Herz für Journalismus schlägt“.

Beharrlichkeit gehört zu den bestimmenden Eigenschaften von Friede Springer. In einer Biografie der Journalistin Inge Kloepfer aus dem Jahr 2005 (2012 aktualisiert, Hoffmann und Campe), hat sie Einblick in ihren Lebenslauf gegeben. Beschrieben wird dort der Weg der Friede Riewerts, die der Enge ihrer Heimat auf der Insel Föhr entkommen wollte.