Beginn einer globalen Migration

Zahlreiche Zuschauerfragen Beim Deutschland Dinner im Peppermint Park konnten die Mitglieder des Handelsblatt Wirtschaftclubs ihre Fragen an den Siemens-Chef stellen – auch zu seinem politischen Ambitionen.

Sollte Trump dennoch Import-Strafzölle für Länder wie Deutschland verhängen, gebe es mit Märkten wie China, Indien und Afrika noch andere Möglichkeiten. „Wer sich zu sehr auf sich selbst konzentriert, wird schnell merken, dass andere dann diese Alternativen suchen“, sagte Kaeser.

Deutschland sieht der Siemens-Chef für die fortschreitende industrielle Revolution gut gerüstet. Die Bundesrepublik könne auf einer unglaublich guten Fertigungsbasis aufbauen. Zudem wären die deutschen Ingenieure die besten weltweit. Ein politischer Umstand in der Bundesrepublik ärgert Kaeser aber enorm: „Wir haben keine klaren Regeln für die Menschen dieser Welt, die in unser Land kommen wollen.“ Das könne nicht so bleiben. Deutschland brauche ein Einwanderungsgesetz.

„In diesem Augenblick sind 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Und das ist erst der Beginn einer globalen Migration, weil Menschen eben ein schöneres Leben haben wollen“, sagte Kaeser. Er berichtet, dass viele Unternehmen und Verbände am Anfang der Flüchtlingskrise begeistert waren, da sie glaubten Flüchtlinge könnten den deutschen Facharbeitermangel mindern. „Das war natürlich doof, richtig doof“, sagte Kaeser. Denn die Zuwanderer müssten erst zu Facharbeitern ausgebildet werden, die gebe es nicht einfach so.

Kaeser plädierte für klare Regeln und die Unterscheidung in zwei Kategorien: Menschen, die um ihr Leben fürchten und in Not sind, sollen in Deutschland weiterhin Hilfe bekommen. Aber für Wohlstandsflüchtlinge dürften diese Schutzbestimmungen nicht gelten. „Wir brauchen diese Klarheit“, sagte der 59-Jährige. Jene Zuwanderer, die dann letztlich in Deutschland aufgenommen werden, müssten sich zudem an die bestehenden Regeln, Gesetze und Werte anpassen. Das sei gerade vor dem Hintergrund der deutschen Vergangenheit nicht leicht.

„Unsere Geschichte ist deshalb so schwierig, weil wir als Volk geschwiegen haben, weil wir uns nicht klar ausgedrückt haben und weil wir zugelassen haben, dass jemand anderes für uns die Entscheidungen trifft“, so Kaeser. Der Siemens-Chef ist aber überzeugt: Nur mit der nötigen Klarheit kann Deutschland seine Glaubwürdigkeit in der Welt steigern.

Das Publikum im Peppermint Pavillon nahe des Hannoveraner Messegeländes bedankte sich bei dem Siemens-Chef mit lang anhaltendem Beifall. Einer sagte: „Der traut sich was”. Eine Geschäftsfrau aus Hannover merkte an: „Wenn alle deutschen Unternehmenschefs so wären, bräuchten wir uns keine Sorgen zu machen.”