Blick in die Schweizer Produktion Montage von Hörgeräten bei Sonova (Foto: Reuters)

ZürichKaldowski werde am 1. Oktober 2017 zunächst als Chief Operating Officer in die Gruppe eintreten und ab dem 1. April 2018 den Chefposten übernehmen. Er sei seit 2008 für die Danaher Corporation in verschiedenen Führungsfunktionen tätig gewesen. Braunschweiler, der nach über sechs Jahren den Chefposten abgebe, werde zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.