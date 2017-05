 Insolvenzverwalter Horst Piepenburg: Erfahrener Sanierungsexperte für Solarworld

Horst Piepenburg Der heute 63-jährige Rechtsanwalt war bundesweit bekannt geworden, als er 2002 den insolventen Maschinen- und Anlagenbauer Babcock Borsig als Vorstandschef sanierte. (Foto: dpa)

BonnDie Geschicke der insolventen Solarworld liegen jetzt bei dem deutschlandweit bekannten Düsseldorfer Sanierungsexperten Horst Piepenburg. Das Bonner Amtsgericht habe seine Kanzlei am Freitag zum vorläufigen Insolvenzverwalter des überschuldeten Solarkonzerns bestellt, sagte eine Gerichtssprecherin. Über die Bestellung Piepenburgs hatte zuerst die „Wirtschaftswoche“ berichtet.

Solarworld-Chef und Firmengründer Frank Asbeck hatte am Donnerstag im Reuters-Interview betont, seine Aufgabe sei es nun, mit dem Insolvenzverwalter zusammen so viele der insgesamt 3300 Arbeitsplätze wie möglich zu sichern.

Piepenburg gehört zu den renommiertesten deutschen Insolvenzexperten. Der heute 63-jährige Rechtsanwalt war bundesweit bekannt geworden, als er 2002 den insolventen Maschinen- und Anlagenbauer Babcock Borsig als Vorstandschef sanierte. Zuletzt war der Düsseldorfer 2013 bei der Pleite des Immobilienkonzerns IVG in Erscheinung getreten, wo er als Sachwalter dem Vorstandschef zur Seite gestellt wurde. Die gleiche Funktion hatte er auch bei der Insolvenz des Holzverarbeiters Pfleiderer. Beim Handelskonzern Arcandor war Piepenburg als Sanierer gerufen worden, warf jedoch nach wenigen Wochen das Handtuch.

Solarworld-Chef Asbeck hatte am Mittwoch wegen Überschuldung Insolvenz angekündigt. Dies kam nicht ganz überraschend, da das einstige Aushängeschild der deutschen Solarbranche seit langem in den roten Zahlen feststeckt und bereits vor vier Jahren mit einer Milliarde Euro verschuldet vor dem Abgrund stand. Damals rettete Asbeck den Konzern, indem er sich mit den Gläubigern auf einen Schuldenschnitt verständigte. Für frisches Kapital sorgte ein Investor aus Katar, der zuletzt 29 Prozent hielt. Asbeck gehören noch 21 Prozent an Solarworld.

Aufstieg und Fall von Solarworld 1998 Der Diplom-Landwirt Frank Asbeck gründet die Solarworld AG.

2000 Unter der rot-grünen Bundesregierung wird das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) beschlossen. Der Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen wird mithilfe üppiger Förderungen stimuliert. Asbecks Solarmodule werden über Nacht zum Verkaufsschlager.

2005 „Weitere Siliziumversorgung gesichert“, meldet Solarworld. Der rasant wachsende Ökostromkonzern vereinbart den ersten von insgesamt vier langfristigen Lieferverträgen mit dem US-Siliziumhersteller Hemlock Semiconductor.

2007 Solarworld entwickelt sich zum neuen Börsenstar. Der damals im TecDax notierte Ökokonzern wird mit 4,6 Milliarden Euro bewertet.

2008 Die Unternehmensberatung Bain & Company kürt Solarworld zu „Deutschlands wachstumsstärkstem Unternehmen“. Als Opel in Turbulenzen gerät, bietet Firmenchef Asbeck an, den kriselnden Autokonzern zu übernehmen. Dabei gerät Solarworld langsam selbst unter Druck.

2011 Solarworld rutscht tief in die roten Zahlen, schreibt mehr als 300 Millionen Euro Verlust. Die zunehmende Billig-Konkurrenz aus Asien und gedrosselte Subventionen setzen dem Bonner Konzern massiv zu.

2012 Solarworld stellt alle Überweisungen an Hemlock ein. Schlichtungsversuche mit dem US-Konzern scheitern.

2013 Solarworld ringt ums Überleben. Die Aktionäre verzichten auf 95 Prozent ihres Kapitals, um den Fortbestand des Konzerns zu sichern.

2016 Solarworld reißt mit Gläubigern vereinbarte Unternehmenskennzahlen. Das Geld wird knapp, die Schulden explodieren. Die wirtschaftliche Situation der Firma bewertet der Vorstand nun als „sehr schwierig“.

2017 Der Aufsichtsrat kommt Mitte Januar zu einer Krisensitzung zusammen. Die Lage ist dramatisch. Der Vorstand präsentiert einen letzten Rettungsplan. Jede zehnte der 3.000 Stellen des Unternehmens soll gestrichen werden. Solarworld will sich nur noch auf die Herstellung von hochqualitativen Produkten fokussieren.

Am 10. Mai kommt der Vorstand der Solarworld AG zu der Überzeugung, dass „keine positive Fortbestehungsprognose“ mehr für das Unternehmen besteht. Deutschland letzter Photovoltaikriese muss Insolvenz beantragen.

Solarworld hatte am Donnerstag offiziell Insolvenz für die Konzernmutter Solarworld AG angemeldet. Offen ist, ob auch für die Konzerntöchter in Thüringen und Sachsen Insolvenzanträge folgen. Die Produktion im Unternehmen mit insgesamt rund 3300 Beschäftigten lief am Freitag vorerst weiter. Es sei mit Blick auf eine Zukunftslösung und die Investorensuche wichtig, einen produzierenden Standort zu haben, sagte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Freitag nach einem Besuch des erst vor einigen Jahren eröffneten Werkes in Arnstadt.

Nach Gesprächen mit Vertretern der Werksleitung und des Betriebsrates sagte Tiefensee, „die Mitarbeiter sind voller Hoffnung, dass der Standort erhalten werden kann“. Immerhin gehe es um eine Technologie in Deutschland, die für die Energiewende gebraucht werde. Tiefensee: „Wir müssen alles erdenkliche tun, dass das Unternehmen erhalten bleibt.“ Thüringen werde dabei nach den Möglichkeiten des Landes Unterstützung leisten. In Arnstadt beschäftigt Solarworld derzeit noch 814 Mitarbeiter. Tiefensee verwies darauf, dass es außerdem um Hunderte Arbeitsplätze bei Zulieferern geht.