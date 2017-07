 Korruptionsaffäre in Südafrika: SAP ernennt neues Management-Team

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

SAP Der Konzern hat derzeit Ärger in Südafrika. (Foto: Reuters)

FrankfurtDer erfahrene SAP-Manager Claas Kuehnemann soll künftig die Geschäfte des Softwarekonzerns in Südafrika leiten. Wegen Korruptionsvorwürfen waren dort erst vor zwei Tagen vier hochrangige Führungskräfte beurlaubt worden. Südafrikanische Medien hatten berichtet, SAP habe in Form von Vertriebsprovisionen Schmiergelder an eine Firma der politisch einflussreichen Gupta-Familie gezahlt, die zu den Geschäftsfreunden von Präsident Jacob Zuma gehört.

Kuehnemann arbeitet seit 25 Jahren für SAP. Er habe das volle Vertrauen des Konzernvorstands, sagte SAP-Topmanagerin Adaire Fox-Martin, die unter anderem für die Kontrolle des Vertriebs in Afrika verantwortlich ist. SAP startete zudem eine interne Untersuchung und beauftragte eine unabhängige Anwaltskanzlei mit einer Prüfung.