Korruptionsskandal Polizei nimmt französischen Milliardär Bolloré in Gewahrsam

Der Unternehmer hat sich über Jahre ein komplexes Firmengeflecht aufgebaut. Nun wird wegen Korruption bei Hafengeschäften in Afrika ermittelt.

Der 66-Jährige ist als einer der gnadenlosesten Geschäftsmänner Frankreichs berüchtigt. (Foto: AFP) Vincent Bolloré

ParisVincent Bolloré ist einer der bekanntesten Geschäftsmänner Frankreichs. Als am Dienstag bekannt wurde, dass der 66-Jährige in Nanterre bei Paris in Polizeigewahrsam genommen wurde, war das neben dem Staatsbesuch von Emmanuel Macron in den USA, dem Anschlag in Toronto und der Geburt des Royal Babys Nummer drei in England die wichtigste Schlagzeile des Tages in Frankreich Es geht bei den Ermittlungen um einen Bestechungsverdacht bei der Vergabe von Hafenkonzessionen in Afrika.

Die französischen Ermittler versuchen herauszufinden, ob der Werbekonzern Havas, an dem Bolloré beteiligt ist, Wahlkampagnen von Politikern unterstützte, die dann im Amt in den Jahren 2010 und 2011 der Bolloré-Gruppe Hafenkonzessionen in Togo und Guinea zusprachen.

Schon vor zwei Jahren wurden in dem Zusammenhang Büros von Bolloré in Puteaux bei Paris durchsucht, die Vorermittlungen waren bereits 2012 aufgenommen worden. Bollorés Unternehmen teilte mit, es habe keine „Unregelmäßigkeiten“ in Afrika gegeben.

Die Gruppe von Bolloré ist ein kompliziertes, sich ständig änderndes Geflecht aus Holdings und Beteiligungen mit einem Umsatz von 18,3 Milliarden Euro im Jahr 2017. Bolloré übernahm 1981 das mittlerweile fast 200 Jahre alte Unternehmen seiner Familie, das Papier herstellte, und baute daraus einen einflussreichen Konzern. Der Konzern deckt die Bereiche Transport, Logistik, Energiespeicherung und Kommunikation ab und beschäftigt 80.000 Personen.

Bolloré ist zwar viel auf dem Medienmarkt unterwegs, unter anderem mit einer Beteiligung am Medienkonzern Vivendi, zu dem der Bezahlsender Canal plus gehört. Aber seit einem Jahrzehnt hat er auch zunehmend im florierenden Hafengeschäft in Afrika, vor allem in West- und Zentralafrika investiert. Sein Konzern Bolloré ist der größte Hafenbetreiber in Afrika. In der Region haben die Länder in ihre Häfen investiert, um den zunehmenden Verkehr zu bewältigen. Bolloré witterte seine Chance, schnell viel Geld zu verdienen.

Der Herr mit der gepflegten grauen Fönfrisur ist als einer der gnadenlosesten Geschäftsmänner Frankreichs berüchtigt. Es heißt, der Marathonläufer und Vater von vier Kindern habe ein unberechenbares Temperament. Er kauft Aktien von Unternehmen, die unterbewertet sind und versucht mit seinen Beteiligungen möglichst viel Profit zu machen. Nach Schätzungen des US-Magazins „Forbes“ beträgt das Vermögen von Vincent Bolloré und seiner Familie rund 7,2 Milliarden US-Dollar (knapp 5,9 Milliarden Euro).

Als bekannt wurde, dass er von der Polizei verhört wird, fielen die Aktien seiner Gruppe Bolloré sofort um über acht Prozent. Erst vor wenigen Tagen hat Vincent Bolloré überraschend seinen Posten als Chairman bei dem Mediengiganten Vivendi aufgegeben. Nachfolger wurde sein Sohn Yannick Bolloré. Das sorgte schon für Spekulationen, als habe Bolloré geahnt, was ihm drohte.

Bolloré wurde nur wenige Wochen nach seinem Freund Nicolas Sarkozy in Nanterre in Polizeigewahrsam genommen. Bei dem französischen Ex-Präsidenten ging es um eine Wahlspendenaffäre. Der bretonische Geschäftsmann war außer mit Sarkozy auch mit Silvio Berlusconi befreundet. Sarkozy geriet durch ihn gleich zu Anfang seiner Präsidentschaft in Misskredit. Denn er verbrachte 2007 Milliardärsferien auf der Jacht von Bolloré vor Malta und hatte damit seinen Ruf als Bling-Bling-Präsident weg.