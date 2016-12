In Europa ist Veränderung schwierig

Die meisten Long-Term-CEOs arbeiten der Untersuchung zufolge wie Jeff Bezos für US-Konzerne. Europäische Unternehmen bilden das Schlusslicht. Das liegt nach Ansicht von Tomkos daran, dass es in den USA mehr neue Geschäftsmodelle und junge Unternehmen gibt.

In Europa sei es aufgrund der vielen etablierten Geschäftsmodelle schwieriger, die Veränderung – die eine Vision nun mal mit sich bringt – durchzusetzen. Das würden beispielsweise nun vor allem die Autobauer beim Wandel – weg vom Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität – zu spüren bekommen.

„Obwohl europäische Länder in der Untersuchung schlechter abschneiden, gibt es hier vor allem viele Familienunternehmen, die sich wie beispielsweise Würth oder Herrenknecht in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt haben und so zur Nummer eins in ihrer Nische geworden sind", sagt Tomkos. Dazu zählten vor allem die Preisträger des „Hidden Champion“-Awards, den der Nachrichtensender n-tv jährlich in verschiedenen Kategorien vergibt.

Ob Jeff Bezos auch noch in 20 Jahren an der Spitze des Online-Imperiums stehen wird, mag Tomkos nicht prognostizieren. „Es ist auf jeden Fall schwer, sich als Unternehmen permanent neu zu erfinden und gleichzeitig erfolgreich sein.“ Tomkos ist überzeugt, dass Bezos permanent neue Visionäre fürs Unternehmen gewinnen muss. „Natürlich kann ein Visionär seine Idee zwei- bis dreimal in seinem Bereich weiterentwickeln.“ Doch wenn es darum gehe, in andere Geschäftsbereiche zu expandieren, seien neue Köpfe mit neuen Ideen von Nöten.