Lee Jae Yong : Staatsanwälte fordern zwölf Jahre Haft für Samsung-Erben

Datum: 27.12.2017 13:32 Uhr

Am 5. Februar will ein Berufungsgericht im Fall des Samsung-Erben Lee Jae Yong entscheiden. Die Staatsanwälte fordern zwölf Jahre Haft. Lee soll Gelder an die ehemalige südkoreanische Präsidentin Park gezahlt haben.