 Marwan Lahoud: Airbus verliert langjährigen Strategie-Chef

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Marwan Lahoud Der Airbus-Strategie-Chef war unter anderem an der Gründung der EADS beteiligt. (Foto: AFP)

BerlinStrategie-Chef Marwan Lahoud verlässt Airbus. Der 50-Jährige werde seine Position als Head of International, Strategy and Public Affairs, Ende Februar aufgeben, teilte der Luft- und Raumfahrtkonzern am Dienstagabend mit.

Lahoud bekleidete 20 Jahre lang verschiedene Positionen innerhalb des Unternehmens. Er war in den Jahren 1999/2000 maßgeblich an der Gründung der EADS beteiligt und trug 2001 zur Integration von Airbus bei. Über die Nachfolge Lahouds soll zu gegebener Zeit informiert werden.