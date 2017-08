Donald Trump mit Kenneth Frazier Der CEO von Merck und Co (Mitte) neben Donald Trump: Frazier trat aus Protest gegen Trump aus einem Beratergremium des Präsidenten zurück. (Foto: AP)

New YorkKenneth Frazier tritt als Berater von Donald Trump zurück. Der Chef von Merck & Co, dem zweitgrößten Pharmakonzern der USA, kritisiert den Präsidenten für seine Haltung bei den Ausschreitungen bei Demonstrationen von Ultrarechten am vergangenen Wochenende. Als „Vorstandschef“ und „aus persönlichem Gewissen“ müsse er sich „gegen Intoleranz und Rassismus“ stellen.

Für Aufsehen in der amerikanischen Geschäftswelt sorgt die Reaktion von Trump. Nur kurze Zeit nach dem Rücktritt griff er Frazier auf Twitter an: „Jetzt hat er mehr Zeit, die betrügerischen Preise von Medikamenten zu senken“.

Seit einigen Jahren steigen die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA. Das Thema machte sich Trump im Wahlkampf zu eigen. Pharmakonzerne würden „mit Mord davon kommen“, sagte er im vergangenen Januar, kurz vor seinem Amtsantritt als Präsident. Trotzdem berief er Frazier ins American Manufacturing Council, das den Präsidenten über Arbeitsplätze und Initiativen in der verarbeitenden Industrie der USA berät.

Merck & Co gilt mit knapp 40 Milliarden Dollar Umsatz als eines der angesehensten Unternehmen der Branche. Als Manager besitzt Frazier einen guten Ruf, er gilt als Chef, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Auf Presseterminen saß er oft direkt neben Trump, was eine gewisse herausgestellte Position in dem Beraterkreis des Präsidenten andeutete.

Der Manager verkörpert den amerikanischen Traum, kommt er doch aus einfachen Verhältnissen. Der Vater des Afro-Amerikaners arbeitete als Hausmeister. Seine Mutter starb, als er zwölf Jahre alt war. Gegen alle Widrigkeiten setzte sich Frazier durch. Er studierte Jura an Harvard, wurde Partner in einer Anwaltskanzlei in Philadelphia. 1992 wechselte er zu Merck & Co, dem zweitgrößten Pharmakonzern der USA mit knapp 40 Milliarden Dollar Umsatz. Der Jurist stieg im Konzern auf, wurde 2011 Vorstandschef und Chairman.

Mit Frazier verliert Trump nicht den ersten CEO. Sowohl Bob Iger vom Medienkonzern Disney als auch Elon Musk von Elektroautohersteller Tesla kehrten Trump im vergangenen Juni den Rücken, als er aus dem Pariser Klimaabkommen austrat. Travis Kalanick verließ bereits im Februar aus Prostest das Weiße Haus, noch bevor er als Chef des Fahrdienstes Uber zurücktrat.