Mitbestimmung in Konzernen unter Druck

Auch das zweite Argument, das der Kläger ins Feld geführt hatte, trägt aus Sicht der Mitbestimmungsbefürworter nicht. Erzberger stört, dass ein im Inland beschäftigter Tui-Mitarbeiter sein aktives und passives Wahlrecht zum Aufsichtsrat verliert, wenn er etwa in einen Ferienclub im Ausland wechselt. Dadurch sei die europäische Freizügigkeit verletzt, also das Recht, sich als EU-Bürger seinen Arbeitsplatz in einem Land der Union frei wählen zu können.

Für DGB-Chef Hoffmann und Arbeitgeberpräsident Kramer eine abwegige Argumentation: Wer von seinem Arbeitgeber einen Job im Ausland angeboten bekomme, der stelle sich viele Fragen, schrieben sie in ihrem Gastbeitrag. Ob der Umzug Frau und Kindern zugemutet werden kann oder ob die Eltern allein zurechtkommen. „Die erste Frage des Mitarbeiters ist aber sicher nicht, ob er dann noch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat mitwählen kann. Das ist realitätsfremd.“

Dennoch sind die Gewerkschaften in Sorge, dass die Luxemburger Richter die Mitbestimmung in grenzüberschreitend tätigen Unternehmen kippen könnten. Vor allem, weil die EU-Kommission in ihrer Stellungnahme die Argumentation der Kläger überraschend deutlich gestützt hatte.

Nie zuvor wurde die Mitbestimmung so unter Druck gesetzt wie jetzt durch Erzberger. Der Kläger, der sich als Investor betätigt und bei einer mitbestimmungsfreien Berliner Bank arbeitet, bestreitet, ein Wolf im Schafspelz zu sein. Er wisse, dass er bei Gewerkschaftern derzeit nicht gerade beliebt sei, sagte der 30-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“. Aber: „Ich bin ein disruptiver, von Idealismus geleiteter Investor, der diese Sache ein für allemal klären will.“

Aus Sicht der Gewerkschaften ist Erzberger dagegen nicht von Idealismus geleitet, sondern Teil einer „Klageindustrie“, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Mitbestimmung zu schleifen. So hatte der Absolvent der Bucerius Law School auch schon bei der Baumarktkette Hornbach und beim Handelskonzern BayWa die Zusammensetzung der Kontrollgremien vor Gericht angefochten – ohne Erfolg.

Auch der Münchener Arbeitsrechtler Volker Rieble hat sich mit ähnlichen Versuchen hervorgetan. Sein Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht (ZAAR) an der Ludwig-Maximilians-Universität wird von den Verbänden der Metallindustrie in Bayern und Baden-Württemberg und vom Bundesarbeitgeberverband Chemie finanziert. Rieble hatte die vermeintliche Diskriminierung von im Ausland Beschäftigten einst als „deutschtümelnde Mitbestimmungsunwucht“ kritisiert.

Für Norbert Kluge, der in der Hans Böckler-Stiftung die Abteilung Mitbestimmungsförderung leitet, ist deshalb klar: „Anders als das häufig vernehmbare Lob der Mitbestimmung aus Wirtschaftskreisen vermuten lässt, haben Teile der Wirtschaftselite und ihre Rechtsgehilfen in Deutschland offenbar bis heute keinen Frieden mit ihr gemacht.“ Auf welche Seite sich die Luxemburger Richter schlagen, wird erst mit der Urteilsverkündung feststehen.