Nach Rücktritt von CEO Hugh Grant Neues Manager-Team von Bayer-Monsanto steht fest

Auch wenn Bayer noch auf die Freigabe der Monsanto-Übernahme wartet: D ie Führungsriege der künftigen Agrarsparte steht bereits. Ein Top-Manager muss gehen.

Nach der Übernahme wird der 60-Jährige kein Teil des Konzerns bleiben. (Foto: Reuters) Hugh Grant

LeverkusenEs wird die größte Übernahme, die ein deutsches Unternehmen je im Ausland gewagt hat: In den kommenden Wochen will die Bayer AG den 62,5 Milliarden Dollar teuren Kauf des US-Saatgutspezialisten Monsanto abschließen.

Die entscheidende kartellrechtliche Freigabe aus den USA steht noch aus. Doch die Verhandlungen mit dem US-Justizministerium sind in der Endphase und dürften erfolgreich verlaufen.

Bayer ist dabei optimistisch und stellt bereits die personellen Weichen für den Zusammenschluss. Am Montag gab der Konzern die Besetzung der künftigen Führung des gemeinsamen Agrarchemiegeschäfts bekannt.

Wie erwartet wird Bayer-Vorstand Liam Condon die neue Bayer-Division führen. Er ist seit 2012 Chef von Bayer Pflanzenschutz- und Saatgutgeschäften, die auf einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro kommen.

Ein anderer prominenter Manager verlässt die Bühne am Tag des Übernahme-Abschlusses: Der langjährige Monsanto-CEO Hugh Grant wird auf eigenen Wunsch keinen Managementposten nach der Fusion übernehmen.

Auch das verwundert nicht: Condon galt als gesetzt für den neuen CEO-Posten, ein Job in zweiter Ebene wäre für Grant nicht in Frage gekommen. Eine Doppelspitze wiederum war nicht im Interesse von Bayer.

Bayer-Chef Werner Baumann dankte Grant für die „enorme Unterstützung während des gesamten bisherigen Transaktionsprozesses“. Tatsächlich hat der Schotte ohne Groll, sondern konstruktiv das bisherige Verfahren begleitet.

Der alte und neue CEO von Bayers-Agrarsparte Condon ist schon lange im Leverkusener Konzern tätig, bis 2012 bekleidete er verschiedene Toppositionen in der Pharmasparte.

Condon wird die Integration von Monsanto und das Geschäft mit elf anderen Topmanagern in einem so genannten Executive Leadership Team führen. Dabei haben Bayer-Manager zwar zahlenmäßig die Überhand. Doch zentrale Positionen sind mit Führungskräften von Monsanto besetzt.

Bayer will damit sein Versprechen erfüllen, die besten Manager aus beiden Konzern-Welten in einem strukturierten Auswahlverfahren zusammenzubringen. „Wir haben die fähigsten Führungskräfte identifiziert und gewonnen, die am besten zusammenarbeiten können“, sagte Condon.

Diese Manager werden Bayer und Monsanto führen:



Liam Condon , Bayer-Vorstand und Leiter der Division Crop Science mit Sitz in Monheim bei Leverkusen.

Brett Begemann wird als Chief Operating Officer das operative Tagesgeschäft von Bayer-Monsanto führen. Der Amerikaner ist in gleicher Funktion bereits seit vielen Jahren bei Monsanto tätig. Er ist damit die Nummer zwei hinter Condon und wird weiterhin in St. Louis/ US-Bundesstaat Missouri sitzen.

Robert Reiter wird Chef des Bereichs Forschung und Entwicklung. Er kommt ebenfalls von Monsanto und wird eine ganz zentrale Rolle einnehmen: Bayer und Monsanto wollen in der Kombination von Pflanzenschutz- und Saatgutgeschäften innovative Produkte entwickeln – das ist der Kern der Fusion. Mit Reiters Ernennung ist klar, dass der langjährige Monsanto-Forschungschef Robb Fraley aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Reiter wird die Forschung von Monheim aus leiten.

Eine weitere zentrale Rolle kommt Michael Stern zu. Der Amerikaner ist bisher Chef der Monsanto-Plattform für die digitale Landwirtschaft, genannt Climate Corporation, und wird dieses Geschäft auch im fusionierten Konzern von Amerika aus leiten. Das Geschäft mit Daten und Digitalsteuerung von Farmen gilt als zukunftsträchtig. Bayer muss seine eigene Digital-Farming-Plattform im Zuge der Kartellverfahren verkaufen.

Frank Terhorst wird Leiter Crop Strategy & Portfolio Management. Er ist zurzeit bei der Division Crop Science von Bayer für die Planungen im Vorfeld der Monsanto-Übernahme verantwortlich. Terhorst wird seinen Dienstsitz in St. Louis haben.

Bayer-Manager Dirk Backhaus wird Leiter Product Supply. Bisher schon steuert er die globale Lieferkette im Pflanzenschutzgeschäft der Leverkusener. Er wird eng mit Jesus Madrazo von Monsanto zusammenarbeiten, der für die Nachhaltigkeit verantwortlich wird und ins Rheinland wechselt.

James Swanson , Monsanto, wird von Monheim aus als Chief Information Officer die IT verantworten. Gabriele Oehlschläger wird Leiterin Human Resources. Sie ist derzeit bei Bayer für das Talentmanagement verantwortlich. Sie wird ihren Dienstsitz in Monheim haben. Michael Schulz, Bayer, bleibt Chief Financial Officer der Agrarchemiesparte und zieht nach St. Louis.

Lars Benecke wird Leiter für den Bereich Law, Patents and Compliance. Diese Position hat er derzeit auch in der Division Crop Science von Bayer inne. Sein Dienstsitz wird Monheim sein.

Martin Dawkins wird nach der Übernahme die Integration leiten. Er ist gegenwärtig in der Division Crop Science von Bayer verantwortlich für den Bereich Post-Merger Integration. Sein Dienstsitz wird Monheim sein.