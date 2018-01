NewTV Meg Whitman führt künftig Video-Start-up

Eine der prominentesten Frauen der US-Wirtschaft wechselt zu einem nahezu unbekannten Start-up. Meg Whitman, bis vor kurzem Chefin des Technologiekonzerns HPE, führt künftig die Videofirma NewTV.

New YorkNach ihrem Rückzug von der Spitze des Technologiekonzerns HPE heuert eine der bekanntesten Frauen in der US-Wirtschaft, Meg Whitman, bei einem noch nahezu unbekannten Start-up an. Wie NewTV in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, wird Whitman die Führung zum 1. März übernehmen.

Die Jungfirma, die qualitative Kurz-Videos für Handys anbietet, ist das neue Projekt von Dreamworks-Mitgründer Jeffrey Katzenberg. Bei Dreamworks saß Whitman im Aufsichtsrat.

Verschiedenen Medienberichten zufolge befindet sich NewTV in Verhandlungen für eine neue Finanzierung im Umfang von rund zwei Milliarden Dollar. Die frühere Ebay-Chefin, die sich stark in der Republikanischen Partei engagiert, soll auch im Rennen um den Uber-Chefposten gewesen sein, der letztlich an Dara Khosrowshahi ging.