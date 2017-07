 Niek Jan van Damme: Festnetz- und Mobilfunk-Vorstand verlässt Telekom

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Niek Jan van Damme Niek Jan van Damme ist seit März 2009 Mitglied des Telekom-Vorstands. (Foto: dpa)

BerlinStühlerücken bei der Deutschen Telekom: Der für das Festnetz- und Mobilfunkgeschäft in Deutschland zuständige Vorstand Niek Jan van Damme verlässt das Unternehmen, wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte. Sein Nachfolger werde zum 1. Januar 2018 Dirk Wössner. Dieser kehrt zur Telekom zurück nachdem er in den vergangenen beiden Jahren beim kanadischen Telekomkonzern Rogers Communications das Privatkundengeschäft verantwortet hat.

Davor hatte er seit 2002 bei der Deutschen Telekom in verschiedenen Managementfunktionen gearbeitet, zuletzt als Geschäftsführer Vertrieb für das Geschäfts- und Privatkundengeschäft in Deutschland. Der Niederländer van Damme ist seit März 2009 Mitglied des Vorstands der Deutschen Telekom. Er ist zudem seit April 2010 Sprecher der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH.