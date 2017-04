Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Olivier Van den Bossche Der Kaufhof-Chef muss zum Monatsende gehen. (Foto: picture alliance/dpa)

DüsseldorfKaufhof-Chef Olivier Van den Bossche wird das Unternehmen zum Monatsende verlassen. Das kündigte der Eigentümer Hudson's Bay am Donnerstag an. Sein Nachfolger wird Wolfgang Link, zuletzt President von Toys'r'Us Europe.

Der harte Preiskampf hatte Galeria Kaufhof im Geschäftsjahr 2016/17 operativ in die Verluste getrieben. So hat die kanadische Kaufhof-Mutter Hudson’s Bay Company (HBC) in ihrem Geschäftsbericht für ihre Europa-Aktivitäten, die aus Galeria Kaufhof und der belgischen Schwester Galeria Inno bestehen, einen operativen Verlust von 297 Millionen kanadischen Dollar ausgewiesen. Das sind umgerechnet 208 Millionen Euro.

Grund waren offenbar die umfangreichen Rabattaktionen des vergangenen Jahres. Ein Teil des Verlustes geht aber auch auf das Konto des Shoppingportals Gilt, das seinen steuerlichen Sitz in Irland hat, wie ein HBC-Sprecher sagte.

Van den Bossche hatte in einem Interview in der Kaufhof-Mitarbeiterzeitschrift KI eingeräumt, dass der Umsatz von Kaufhof im vierten Quartal, dem wichtigen Weihnachtsquartal, um zwei Prozent zurückgegangen ist. Für 2017 kündigte er an, dass es ein Jahr werde, „in dem wir um jeden Euro im Umsatz und Ergebnis umso mehr kämpfen müssen“.

Auch Eigentümer Hudson's Bay war wegen schlecht laufenden Geschäften bei seinen Saks Outlet-Läden und der Shopping-Webseite Gilt in die roten Zahlen gerutscht. Im Geschäftsjahr 2016/17 lief ein Verlust von 516 Millionen Kanadische Dollar (umgerechnet 360 Millionen Euro) auf.

Hudson's Bay, im Jahr 1670 gegründet und damit das älteste Unternehmen Nordamerikas, hatte Kaufhof 2015 vom Metro-Konzern übernommen.