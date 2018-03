 Personalwechsel: Allianz holt eine Frau in den Aufsichtsrat

Katharina Janus, Professorin für Gesundheitsmanagement, ist in den Aufsichtsrat gewählt worden. Janus ist die zweite Aufsichtsrätin innerhalb der Allianz Deutschland AG.

MünchenDie Allianz Deutschland folgt der Aufforderung, mehr Frauen in Führungsgremien zu holen. Katharina Janus, 36 Jahre alte Professorin für Gesundheitsmanagement, sei von der Hauptversammlung der Allianz Private Krankenversicherung (APKV) mit sofortiger Wirkung in den Aufsichtsrat gewählt worden, teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Janus ist die zweite Aufsichtsrätin innerhalb der Allianz Deutschland AG, die nicht als Arbeitnehmervertreterin fungiert.

Janus lehrt an den Universitäten Ulm und Columbia New York und ist darüber hinaus Direktorin des Forschungsnetzwerks „Center for Healthcare Management“. Die Wissenschaftlerin übernimmt das Amt von Francesco De Meo, Vorsitzender der Geschäftsführung der Helios Kliniken Gruppe, der aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Mit Birgit König erhält die APKV zum 1. Januar auch erstmals eine Vorstandsvorsitzende.