KölnMachtwechsel bei Deutschlands zweitgrößtem Lebensmittenhändler: Der Franzose Lionel Souque übernimmt zum 1. Juli die Leitung der Kölner Rewe-Gruppe. Der 45-jährige Manager stand bisher im Schatten seines Vorgängers Alain Caparros, der es liebte mit starken Worten Schlagzeilen zu machen – zuletzt im Kampf um die Kaiser's Tengelmann-Supermärkte. Doch kennt Souque die Rewe-Gruppe so gut wie kaum ein anderer.

Wie Caparros ist Souque Franzose, wie Caparros verzichtet er gern auf eine Krawatte, wie Caparros liebt er moderne Kunst. Doch gilt der neue Chef als deutlich ausgeglichener als sein Vorgänger.

Der bekennende Sportfan mit einem Faible für Fußball, Handball, Basketball und Biathlon spricht perfektes Deutsch mit einem leichten französischen Akzent. Gelernt hat er es während eines zweijährigen Studienaufenthaltes in Reutlingen. Nach Abschluss seines Wirtschaftsstudiums führte der Weg des gebürtigen Parisers dann schnurstracks zum Kölner Lebensmittelhändler, der gerade mit seiner Auslandsexpansion begann und deshalb auf der Suche nach ausländischen Mitarbeitern war.

An die erste Zeit beim Kölner Unternehmen erinnert sich der Manager noch heute durchaus mit gemischten Gefühlen. Schon nach wenigen Monaten bekam er die Leitung einer Filiale der Discount-Tochter Penny in einem sozialen Brennpunkt in München übertragen. „Fast jeden Tag gab es Krawall im Markt“, erzählt er. Doch Souque biss sich durch – und machte schnell Karriere.

Zunächst bei den Auslandstöchtern von Rewe. „Ich hatte Glück. Das wollte kein anderer machen“, erzählt er und preist die Vorteile des Schrittes. „Im Ausland konnte man viel mehr entscheiden.“ Immer wieder wechselte der Manager in den Folgejahren das Land, knüpfte neue Kontakte und sammelte Erfahrungen. Das machte sich bezahlt. Bereits mit 35 zog er 2007 in den Vorstand von Rewe International ein, 2009 übernahm er die Leitung von Rewe Deutschland und wurde Mitglied des Gesamtvorstandes. Jetzt wartet der Chefsessel auf ihn.

Privat hatte die Ochsentour durchaus ihren Preis. Seine spätere Frau, eine Französin, hatte Souque bereits bei seinem Studium in Reutlingen kennengelernt, doch die Berufswege führten sie geografisch weit auseinander. „In den ersten acht Jahren haben wir nie im selben Land gelebt. Aber wir haben uns praktisch jede Woche gesehen“, erzählt der Manager. Die Beziehung hielt dennoch. Heute lebt die Familie mit drei Kindern, drei Meerschweinchen und einem Hund in Köln.