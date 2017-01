„Fakten und gesellschaftliche Wahrnehmung driften auseinander“

Es analysiert dazu jeweils Satzbau, Fremdwortanteil, Abstraktheitsgrad, Wort- und Satzlängen und bewertet dann jede Rede auf einer Verständlichkeitsskala. Diese reicht von Null – der Vortrag ist etwa so unverständlich für den Durchschnittsbürger wie eine Doktorarbeit – bis 20. Ein Spitzenwert, wie ihn besonders verständliche Radionachrichten erzielen.

Zum Vergleich: Wirtschaftszeitungen wie das Handelsblatt erreichen in puncto Verständlichkeit zwischen 12 und 14 Punkte. Diese A-Note bewertet sozusagen die „Pflicht“. Ergänzend dazu hat Brettschneider eine Checkliste entwickelt, mit der der jeweilige Redestil bewertet wird. In der „Kür“ können die Dax-Chefs in zwei Teilbereichen „Relevanz und Aufbau“ sowie „Präsentationsform“ insgesamt 100 Punkte für ihre B-Note holen.

Besonders gespannt sein darf man auf die rhetorische Leistung der Novizen in der obersten Börsen-Liga, wie Stefan Oschmann, der an der Merck-Spitze Karl-Ludwig Kley abgelöst hat, und Martin Zielke, neuer Commerzbank-Chef. Als erster unter den Neulingen tritt am 6. April der neue Henkel-Chef Hans van Bylen an. Der bisherige Kosmetik-Vorstand versammelt die Aktionäre wie üblich im Düsseldorfer Congress Center. Dort muss sich zeigen, wie sich der hausinterne Nachwuchsmann, der sich die vergangenen zehn Jahre völlig unauffällig im Hintergrund gehalten hat, nun das erste Mal im Rampenlicht schlägt. Sein Vorgänger, der Däne Rorstedt jedenfalls, hat für die blitzsaubere Bilanz seiner Arbeit von den Henkel-Aktionären nach seiner Abschiedsrede auf der letztjährigen Hauptversammlung mehr als nur höflichen Applaus geerntet.

Rhetorik-Ranking – So wurde bewertet Pflicht Im Redner-Ring geht es darum, welcher Dax-Chef die verständlichste Rede der Hauptversammlungssaison hält. Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim prüft dazu per Computer Satzbau, Fremdwortanteil, Abstraktheitsgrad, Wort- und Satzlängen und bewertet jede Rede auf einer Verständlichkeitsskala. Sie reicht von null bis zwanzig. Zum Vergleich: Wirtschaftsberichte überregionaler Tageszeitungen erreichen 13 bis 16 Punkte. Die sich daraus ergebende „A-Note“ bewertet sozusagen die Pflicht- und ist ausschlaggebend für die Gesamtplatzierung.

Kür Ergänzend hat Brettschneider eine Checkliste entwickelt, mit der der Vortragsstil bewertet wird. In der Kür können die Vorstandschefs in zwei Teilbereichen, „Relevanz und Aufbau“ sowie „Präsentationsform“, insgesamt 100 Punkte für ihre B-Note holen.

Aber auch wie verständlich und souverän der neue RWE-Chef Rolf Martin Schmitz rüberkommt, bleibt abzuwarten. Er folgt Rednertalent Peter Terium an der Spitze des Energieriesen. Der Niederländer Terium, der mittlerweile Chef der abgespaltenen Einheit Innogy ist, fast akzentfrei Deutsch spricht und für unkonventionelle Rede-Einstiege bekannt ist, belegte zuletzt Rang fünf unter den Dax-Chefs. Der gelernte Steuerprüfer war besonders bekannt für seine stoische Ruhe, mit der er randalierenden Umweltaktivisten begegnete, die regelmäßig seine Veranstaltungen in der Essener Gruga-Halle störten. Ob Nachfolger Schmitz es zudem genauso geschickt und mit persönlichen Worten versteht, die Anteilseigner in schwierigen Zeiten des Konzernumbaus bei der Stange zu halten, muss sich am 27. April zeigen.

Am kritischsten beäugt werden dürfte allerdings Werner Baumann. Der neue Bayer-Chef ist mit einer Riesen-Bugwelle gestartet. Schon kurz nach seinem Amtsantritt als CEO hat Bayer für 59 Milliarden Euro den umstrittenen US-Saatguthersteller Monsanto gekauft. Ein Deal, den der studierte Wirtschaftswissenschaftler noch immer rechtfertigen muss. Wenn er am 28. April in Köln dann zum ersten Mal persönlich in den Redner-Ring steigt, wird er auch manchen Anteilseigner erst noch von seinen ambitionierten Expansionsplänen überzeugen müssen.

„Die Welt wird immer komplexer, gleichzeitig driften Fakten und gesellschaftliche Wahrnehmung mitunter auseinander“, weiß der 54-Jährige. Von Naturschützern hat er jüngst den Negativpreis „Dinosaurier des Jahres“ erhalten. In diesem Umfeld bedeute Führung auch Mut zum Dialog: „Es geht darum, auch in emotional geführten Debatten Flagge zu zeigen und mit Fakten und Haltung zu überzeugen“, lautet die Maxime des gebürtigen Krefelders. Es dürfte interessant sein zu verfolgen, ob ihm das tatsächlich gelingt.