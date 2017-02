Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lidl-Zentrale in Neckarsulm

DüsseldorfDie Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, ist zwar Europas größter Handelskonzern, betreibt jedoch eine sehr zurückhaltende Informationspolitik. Doch der überraschende Abgang von Lidl-Chef Sven Seidel gibt einen Einblick in die Führungsetage des Konzerns. Die Fäden zieht hier ab sofort ein neues, fünfköpfigen Führungsgremium angehören. Einige Fakten zu den verschwiegenen Konzernlenkern.

Klaus Gehrig

Er begann seine Karriere 1971 bei Aldi Süd in Mülheim an der Ruhr. Fünf Jahre später wechselte er zur Schwarz-Gruppe und übernahm zunächst die Geschäftsführung der damals zwölf Lidl-Supermärkte in Deutschland. Seit 2004 ist er alleiniger Komplementär der Schwarz Unternehmenstreuhand. Gleichzeitig ist er Aufsichtsratsvorsitzender von Lidl und Kaufland. Der 68-Jährige gilt als enger Vertrauter des Konzernpatriarchen Dieter Schwarz. Zuletzt machte er im Sommer 2016 Schlagzeilen, weil er im Konzern das „Du“ als neue Umgangsform einführte.

Jesper Hojer

Der 38-Jährige ist der neue Vorstandsvorsitzende von Lidl. Hojer arbeitet bereits seit zehn Jahren im Konzern und war zuvor im Lidl-Vorstand für den internationalen Einkauf zuständig. Er folgt auf Sven Seidel, der nach einem Streit mit Klaus Gehrig seinen Platz räumen musste.

Patrick Kaudewitz

Seit 2015 ist Kaudewitz Vorstandvorsitzender von Kaufland. Der 51-Jährige treibt die Modernisierung und Effizienzsteigerung der Warenhauskette voran. Zuvor war er 23 Jahre lang in verschiedenen verantwortlichen Positionen in der Schwarz-Gruppe tätig – zuletzt saß er im Vorstand der Lidl Stiftung & Co. KG.

Andreas Strähle

Er ist seit 2016 Vorstandsvorsitzender der Schwarz Dienstleistung KG (SDL). Zuvor war er im Vorstand für Controlling und Unternehmensentwicklung zuständig. Der 48-jährige Diplom-Ökonom hatte vor seinem Wechsel zur SDL die Schwarz-Gruppe für Ernst & Young als Betriebsprüfer begleitet.

Gerd Chrzanowski

Seit 2014 leitet der Manager die Zentralen Dienste der Schwarz-Gruppe. Damit ist er zuständig für die Bereiche Immobilien, technischer Einkauf, Mobilität und Wertstoffmanagement. Der 46-Jährige stieg nach dem Betriebswirtschaftsstudium in Bochum und Manchester im Jahr 2000 bei Lidl ein, zunächst als Inhouse Consultant, später als Projektleiter für den technischen Einkauf und als Geschäftsführer Organisation.