 Schweizer SIX: Börsenkonzern ernennt Romeo Lacher zum Präsidenten

Der Schweizer Börsenkonzern SIX Nach eigenen Angaben erzielte das Unternehmen 2015 einen Rekordgewinn von 713,7 Millionen Schweizer Franken. (Foto: Reuters)

ZürichDer Schweizer Börsenkonzern SIX hat Romeo Lacher zum Verwaltungsratspräsidenten ernannt. Lacher, der den Posten interimistisch bereits seit dem Rücktritt von Alexandre Zeller Ende September 2016 besetzt hatte, sei vom Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung gewählt worden, teilte die SIX am Dienstag mit.

Der 56-jährige Ökonom arbeitete seit 1990 in verschiedenen Führungsrollen bei der Credit Suisse. Sein Vorgänger Zeller war bei der SIX nach dreieinhalb Jahren zurückgetreten, um das Präsidium der neu geschaffenen Schweizer Tochter der Credit Suisse zu übernehmen, die im zweiten Halbjahr 2017 an die Börse kommen soll.