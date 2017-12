Shin Kyuk Ho Der 95-jährige Gründer des Unternehmens Lotte wurde wegen Korruption zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, welche er aber aufgrund seines hohen Alters nicht mehr antreten muss. (Foto: AP)

SeoulDer Gründer Shin Kyuk Ho und sein Sohn Shin Dong Bin, Chef des südkoreanischen Konzerns Lotte, sind am Freitag in Südkorea wegen Korruption verurteilt worden. Sie müssten aber zunächst nicht ins Gefängnis, sagten Gerichtsmitarbeiter. Ein Bezirksgericht in Seoul habe den 95 Jahre alten Gründer des asiatischen Mischkonzerns zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, hieß es. Der Konzernchef habe eine 20-monatige Gefängnisstrafe erhalten, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden sei.

Lotte zählt zu den größten Konglomeraten in Südkorea und ist auch in Japan und Südostasien präsent. Der Konzern ist in den Branchen Chemie, Nahrungsmittel, Einzelhandel und Hotel aktiv. Der Unternehmensname geht auf eine Figur in Johann Wolfgang von Goethes Werk „Die Leiden des Jungen Werthers“ zurück.

Die Staatsanwaltschaft hatte Shin Kyuk Ho, seine Geliebte und seine drei Kinder unter anderem wegen mutmaßlicher Veruntreuung und Steuervermeidung angeklagt. Sie wurden beschuldigt, Steuern in Höhe von umgerechnet etwa 64 Millionen Euro umgangen zu haben und 39 Millionen Euro an Unternehmensgeldern veruntreut zu haben. Die Staatsanwaltschaft beschuldigte Familienmitglieder zudem, dem Lotte-Konzern Verluste von 104 Millionen Euro beschert zu haben, unter anderem, indem sie Entscheidungen gefällt hätten, die für sie selbst vorteilhaft waren statt für das Unternehmen.

Wegen Shin Kyuk Hos Alter habe das Gericht keinen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt, hieß es. Die beiden am Freitag verurteilten Shins und die Staatsanwaltschaft haben eine Woche Zeit, Berufung einzulegen. Shin Kyuk Ho muss möglicherweise ins Gefängnis, falls keine Berufung eingelegt wird oder ein höhere Instanz dies bestimmt.