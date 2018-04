Steve Wozniak Apple-Mitgründer schließt aus Protest sein Facebook-Konto

Apple-Mitgründer Steve Wozniak kehrt Facebook als nächster prominenter Nutzer im Nachgang des Datenskandals den Rücken.

Der Apple-Mitgründer hat seine Facebook-Seite deaktiviert. (Foto: AP) Steve Wozniak

San FranciscoVor dem Hintergrund des laufenden Datenskandals bei Facebook schließt Apple-Mitgründer Steve Wozniak sein Konto bei dem Netzwerk. Facebook verdiene viel Werbegeld auf der Grundlage von Daten, die von Nutzern bereitgestellt werden, schrieb Wozniak in einer E-Mail an die Zeitung „USA Today“.

Die „Profite basieren alle auf der Information der Nutzer, aber die Nutzer bekommen nichts von den Profiten zurück“, kritisierte er. Wozniak schrieb, er würde lieber für Facebook zahlen. „Apple verdient Geld mit guten Produkten, nicht mit Ihnen.“ Unter den bisherigen prominenten Facebook-Aussteigern nach dem Datenskandal sind die Sängerin Cher und der Schauspieler Will Ferrell.

Wozniak entschied zugleich, seinen Facebook-Account lediglich zu deaktivieren, aber nicht komplett zu löschen – auch damit sich niemand anders den Profilnamen „stevewoz“ schnappen könne. Diese Abkürzung nutzt Wozniak auch bei Twitter. Unterdessen war bei Facebook am Montag weiterhin ein vom Online-Netzwerk verifiziertes Profil unter dem Namen „SteveWozniak“ aktiv, das allerdings nur zwei Beiträge aufwies.

Wozniak hatte vor gut 40 Jahren Apple gemeinsam mit Steve Jobs gegründet. Er ist schon lange nicht mehr bei dem Unternehmen involviert und reist unter anderem für Auftritte bei Konferenzen um die Welt.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg sagt am Dienstag und Mittwoch vor Mitgliedern des US-Kongresses zum laufenden Datenskandal in seiner Firma aus. Das Unternehmen steckt im Zusammenhang mit der Privatsphäre von Nutzern in der schlimmsten Krise seit der Gründung des Netzwerks 2004.

Es gibt Vorwürfe, eine mit dem Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump verbundene Firma könnte auf unlautere Weise erhaltene Daten benutzt haben, um Wahlen zu beeinflussen. Facebook hat technische Veränderungen angekündigt, um Datenschutzbedenken Rechnung zu tragen.