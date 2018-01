Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ursula Gather Die Vorsitzende der Krupp-Stiftung rückt in den Aufsichtsrat von Thyssen-Krupp auf. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie Krupp-Stiftung als größte Einzelaktionärin von Thyssen-Krupp entsendet ihre Chefin Ursula Gather in den Aufsichtsrat des Konzerns. Die 64-jährige werde mit Ablauf der Hauptversammlung am 19. Januar den Platz von Ralf Nentwig einnehmen, teilte die Stiftung am Freitag mit.

Sie hält rund 21 Prozent der Anteile von Thyssen-Krupp und kann zwei Vertreter ohne Wahl durch die Hauptversammlung direkt in das Gremium entsenden. Neben Gather soll dies für weitere fünf Jahre Lothar Steinebach sein. Gather ist seit 2011 Mitglied im Kuratorium der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung und seit 2013 Vorsitzende.