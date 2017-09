 Versicherer-Lobby: Wolfgang Weiler ist neuer GDV-Chef

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wolfgang Weiler Der frühere Huk-Coburg-Vorstandschef steht nun an der Spitze des GDV. (Foto: GDV)

BerlinDer frühere Huk-Coburg-Vorstandschef Wolfgang Weiler ist neuer Chef-Lobbyist der Versicherer im politischen Berlin. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) wählte den 65-Jährigen für zwei Jahre zum Präsidenten, wie der GDV am Mittwoch mitteilte. Weiler ist damit Nachfolger von Alexander Erdland, der rund fünf Jahre an der Spitze des Verbands gestanden hatte. Erdland schrieb der Branche auf dem Versicherungstag 2017 noch ins Stammbuch, dass man sich in Zeiten der Digitalisierung und der niedrigen Zinsen noch mehr um die Kunden kümmern müsse. Dies dürfe man nicht allein den Vermittlern überlassen.

Erdland machte auch deutlich, dass es vorerst keine neuen Auflagen für die Branche geben dürfe. „Reguliert haben wir jetzt erst einmal genug.“ Nun müsse man sich anschauen, „wie das wirkt“.