Auch die zweite Börsenliga kann punkten

Mit Abstand am meisten strotzen ausgerechnet die deutschen Autobauer vor Kraft – trotz Diesel- und Kartellskandal. Große Nachfrage ganz besonders nach Geländewagen und der teuren 7er-Limousine ließ bei BMW den Nettogewinn um 14 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro steigen. Zuvor hatten Volkswagen und Daimler glänzende Quartalszahlen geliefert. VW erhöhte seinen Gewinn um mehr als das Doppelte auf viereinhalb Milliarden Euro in drei Monaten

Die drei Autobauer dürften in diesem Jahr voraussichtlich 30 Milliarden Euro netto verdienen – das wäre rund ein Drittel des Gesamtgewinns aller 30 Dax-Konzerne. Zum Vergleich: Im Boomjahr und bisherigem Rekordjahr der deutschen Wirtschaftsgeschichte hatten die Dax-Konzerne knapp 70 Milliarden Euro verdient. 2017 dürften es deutlich mehr werden – sofern ein plötzlicher Abschwung ausbleibt. Doch dieser ist weit und breit nicht in Sicht.

So wichtig ist die Autoindustrie für Deutschland Umsatz Gemessen am Umsatz ist die Autobranche der mit Abstand bedeutendste Industriezweig in Deutschland: Die Unternehmen erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von mehr als 405 Milliarden Euro. Das entspricht rund 23 Prozent des gesamten Industrieumsatzes.

Unternehmen Mittelständisch geprägte Zulieferer sind für den Großteil der Wertschöpfung – etwa 70 Prozent – verantwortlich. Insgesamt werden mehr als 1300 Unternehmen der Branche zugerechnet.

Beschäftigte Die Autounternehmen zählen in Deutschland direkt mehr als 800.000 Mitarbeiter. Indirekt sind es viel mehr, da für die Fahrzeugfertigung viele Teile, Komponenten und Rohstoffe zugekauft werden.

Abhängig von Autokonjunktur Viele Beschäftigte in der chemischen Industrie, der Textilindustrie, bei Maschinenbauern sowie in der Elektro-, Stahl- und Aluminiumindustrie sind abhängig von der Autokonjunktur. Auch Autohändler, Werkstätten und Tankstellen sowie weitere Dienstleister – etwa Versicherer – zählen dazu.

Exporte Fahrzeuge sind der größte deutsche Exportschlager. Mehr als drei Viertel der in Deutschland hergestellten Pkw werden exportiert: 2016 waren es gut 4,4 Millionen.

Auslandsumsatz Die Ausfuhren von Kraftwagen und Kraftwagenteilen summierten sich 2016 auf mehr als 228 Milliarden Euro. Das entspricht fast einem Fünftel der gesamten deutschen Exporte. Ein Großteil des Auslandsumsatzes wird in den EU-Ländern erwirtschaftet.

Forschung Weltweit investierte die deutsche Autoindustrie zuletzt fast 39 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung (FuE). In Deutschland sind es knapp 22 Milliarden Euro, was mehr als ein Drittel der gesamten Ausgaben der heimischen Wirtschaft für Forschung und Entwicklung entspricht.

Mitarbeiter und Patente Mehr als 110.000 Mitarbeiter sind in den Entwicklungsabteilungen beschäftigt. Von den weltweit 3000 Patenten zum autonomen Fahren entfallen etwa 58 Prozent auf deutsche Firmen.

Das Erfolgsrezept sind glänzende Auslandsgeschäfte in Kombination mit einem robusten Binnenmarkt. Dadurch lassen sich höhere Preise durchsetzen, wovon beispielsweise die Chemiebranche mit BASF, Covestro, Evonik, Lanxess und Wacker Chemie profitiert.

Besonders gut entwickelten sich wie schon in der Vergangenheit das Asien- und US-Geschäft, das jeweils um zehn Prozent wuchs – wobei sich allerdings in beiden Regionen Währungseffekte positiv auswirkten. Neu ist, dass auch auf dem Heimatkontinent, wo die Unternehmen rund 50 Prozent ihrer Umsätze erzielen, die Geschäfte nach langer Durststrecke wieder gut laufen. Die in Europa erwirtschafteten Umsätze stiegen um fünf Prozent. „Europa bleibt der mit Abstand wichtigste Markt für die deutschen Unternehmen“, sagt Meyer, „umso wichtiger ist die wirtschaftliche Erholung auf dem europäischen Kontinent, die weiter an Schwung gewinnt.“

Der Internationale Währungsfonds hat gerade seine Wachstumsprognose für die Euro-Zone nach oben korrigiert. Das Münchener Forschungsinstitut Ifo spricht vom besten Wirtschaftsklima in der Euro-Zone seit dem Boomjahr 2000. In Deutschland ist die Stimmung besser denn je. Im Juli hatte das Ifo-Geschäftsklima den dritten Rekordwert in Folge erreicht. Weder der zähe Beginn der Brexit-Verhandlungen noch die Probleme der Automobilbauer konnten dem Optimismus etwas anhaben.

Wie breit der Aufschwung an Fahrt gewonnen hat, belegen nicht nur die vielen Unternehmen in der zweiten Börsenreihe – der Bahntechniker Vossloh, der Schmierstoffspezialist Fuchs Petrolub, der Stahlhändler Klöckner und der Spezialchemiekonzern Evonik präsentierten glänzende Quartalszahlen –, sondern auch die Schlüsselbranche Maschinenbau mit ihren mehr als eine Million Beschäftigten in Deutschland. Zum Jahreswechsel war der Verband noch von einem Wachstum von einem Prozent in diesem Jahr ausgegangen – nun sind drei Prozent veranschlagt. Die vielen Bestellungen aus europäischen Ländern wie Spanien, Italien und Frankreich sorgen für den stärksten Schub seit rund fünf Jahren. Zuvor hatte bereits die chemische Industrie ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 3,5 Prozent erhöht.

Sorgen, dass die Unternehmen ihre hohen Gewinne zinslos bei den Banken brachliegen lassen oder komplett an ihre Aktionäre ausschütten, erscheinen unbegründet. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf 11,7 Milliarden Euro. Schon im ersten Quartal hatten sie sich um sechs Prozent auf den Rekordwert von 10,9 Milliarden Euro erhöht. Sinkende politische Risiken und optimistische Geschäftserwartungen der Unternehmen sind nach einer Analyse der Förderbank KfW eine optimale Voraussetzung dafür, dass sich das Investitionsklima im Jahresverlauf weiter aufhellen wird.

Hohe Gewinne, starke Konjunktur und gute Aussichten: Das verhilft Europas Währung zu ungeahnter Blüte. Der Euro verteuerte sich seit Jahresbeginn gegenüber dem US-Dollar um 13 Prozent. Noch schmälert der teure Euro, wodurch sich die im Dollar-Raum erzielten Erträge bilanziell verringern und sich die Wettbewerbsfähigkeit erschwert, die Gewinne nicht. Denn im vergangenen Sommer war der Euro fast genauso teuer wie jetzt. Doch in den nächsten Quartalen werden die Unternehmen den Effekt zu spüren bekommen.

Schon einmal vorsorglich schraubte deshalb Merck-Vorstandschef Stefan Oschmann seine Umsatzprognose fürs Gesamtjahr zurück: Nunmehr rechnet der Chemie- und Pharmaspezialist mit einem Anstieg auf 15,3 bis 15,7 Milliarden Euro. Bisher standen 15,5 bis 16 Milliarden Euro in Aussicht. Am Gewinnziel hielt Oschmann aber fest. Wirklich düstere Aussichten sind das aber nicht.