Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der Filmemacher mit Erfindungsgeist

Im James-Bond-Film „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ eröffnete er dem Publikum 1969 neue spektakuläre Perspektiven, als er mit der Kamera auf hinten aufgebogenen Skiern rückwärts vor den Ski-Fahrern herfuhr. Er drehte - unter anderem für „Feuer und Eis“ - actionreiche Skiszenen auf der eisigen Bobbahn.

„Erst hast du die Idee, die wahnsinnig ist, dann schaltest du das Gehirn ein und fragst dich: Warum geht das eigentlich nicht? Dann findest du die Mitstreiter“, sagte Bogner 2014 auf einer Gala zu seinen Ehren beim Filmfest München über waghalsige Szenen auf Skiern. Bogner ist seit 1972 verheiratet, hat zwei Kinder adoptiert. Er musste auch Schicksalsschläge verkraften. 1964 wurde seine damalige Partnerin bei Dreharbeiten von einer Lawine getötet. 2005 starb sein damals 17 Jahre alter Adoptivsohn.

Die Weichen für die Nachfolge im Unternehmen stellte Bogner bereits seit 2015, nachdem er zuvor längere Zeit versucht haben soll, das Unternehmen zu verkaufen. So fungierte seit Anfang 2016 der ehemalige Ralph-Lauren-Manager Alexander Wirth als Bogners Vize, der inzwischen die Unternehmensführung übernommen hat. Verstärkt hat Bogner das Management zudem durch neue Vorstände für Beschaffung, Produktion und Vertrieb.

Zuletzt unterstrich er, er werde seinen Nachfolger bei der „Umsetzung seiner Aufgaben weiterhin unterstützten, das Unternehmen über die nächsten Jahre an der Spitze des internationalen Sport-Fashion-Geschäftes zu verankern“. Auch ein Verkauf ist nicht ausgeschlossen. „Wir wollen vor allem einen strategischen Partner, also Leute, die nicht nur Geld, sondern auch Verkaufskanäle mitbringen“, sagte Bogner dem Magazin „Icon“. Derzeit baue man ein eigenes Führungsteam auf. „Und wenn das steht, können wir immer noch schauen, ob und an wen wir verkaufen.“

Die Konkurrenz jedenfalls schläft nicht. Auch Sportartikler tummeln sich verstärkt im Bereich Mode und Lifestyle, auch um das immer unberechenbarere Winterwetter abzufedern. So verzeichnet etwa Adidas steigende Umsätze bei Multifunktionsbekleidung, „die auch in milderen Wintern von den Konsumenten nachgefragt wird“, wie ein Sprecher sagt. Auch der Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie berichtet, dass die Grenzen zwischen Sport- und Lifestyle-Bekleidung verschwimmen. Noch ist Bogner in einem hochpreisigen Segment unterwegs - aber das Unternehmen muss nach Einschätzung eines Branchenkenners auch schauen, dass es junge Kunden gewinnt.