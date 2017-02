Wolfgang Bernhard Er schaffte es im vergangenen Jahr trotz der Schwäche in fast allen Lastwagen-Märkten der Welt die Marge hoch zu halten. (Foto: dpa)

StuttgartWenn der Daimler-Aufsichtsrat am heutigen Freitag tagt, steht eine wichtige Personalie auf der Tagesordnung: Truck-Vorstand Wolfgang Bernhard will offenbar den Konzern verlassen. Der 56-Jährige werde auf seine geplante Vertragsverlängerung verzichten, berichtete „Spiegel Online“. Bernhards Vertrag endet offiziell im Februar 2018. Die Verlängerung stünde in den kommenden Wochen an. Selbst im Aufsichtsrat soll von seinen Plänen zunächst nichts bekannt gewesen sein. Wie lange Bernhard den Stuttgartern noch erhalten bleibt, ist noch unklar. Ein Daimler-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Allerdings träfe Bernhards Abgang Daimler zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Das Lastwagengeschäft läuft derzeit schlecht, weil wichtige Märkte wie Nordamerika schwächeln. Ein neues Sparprogramm, das jährlich 400 Millionen Euro Kosten reduzieren soll, sollte den Bereich zumindest, was den Gewinn angeht, wieder auf Kurs bringen. Bernhard wollte Details dazu bis Ende März ausarbeiten. Auch einen Stellenabbau schloss der als harter Sanierer bekannte Manager zuletzt nicht aus.

Weitere Einschnitte in der Truck-Sparte sind ambitioniert, wie Konzernkenner berichten. Die Nutzfahrzeugsparte ist in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gründlich auf Sparpotenziale abgeklopft worden. Bernhard sah aber offenbar keine Alternative. Einfach laufen lassen konnte er das Geschäft nicht.

Vita Wolfgang Bernhard Karriere Der 55-jährige Wirtschaftsingenieur begann seine Karriere bei der Beratungsagentur McKinsey, bevor er 1992 zu Daimler wechselte. Bernhard leitete die Tuningtochter AMG und ging gemeinsam mit Dieter Zetsche zur damaligen Konzernschwester Chrysler.

Wechsel 2005 wechselte Wolfgang Bernhard zu Volkswagen, bevor er 2009 zu Daimler zurückkehrte. Bernhard übernahm den Einkauf von Mercedes, seit 2013 führt er die Trucksparte der Stuttgarter.

Denn im konzerninternen Vergleich fällt die Lkw-Sparte immer weiter hinter das Pkw-Geschäft zurück. Resistent gegen die Krisen melden die Autobauer mittlerweile eine Marge von mehr als 11 Prozent. Für jemanden, der so ehrgeizig wie Bernhard ist, dürfte die Lücke schmerzlich sein. Doch im Lastwagengeschäft hat man die Dinge nicht immer in der Hand. Traditionell sind Truck-Verkäufe verlässliche Frühindikatoren für die Konjunktur. Sobald die Spediteure Zurückhaltung bei ihren Kunden spüren, stellen sie ihre Bestellungen zurück. Lastwagen fahren dann halt ein bisschen länger über die Straßen, wenn es sein muss auch ein paar Jahre. Anders als bei Autos helfen da auch keine Facelifts, um den Verkauf anzukurbeln.

Daimler als Weltmarktführer für Lkws ist für globale Verwerfungen besonders anfällig. Zwar hat sich der Absatz in Europa seit der Finanzkrise erholt, aber nun leiden Schwellenländer wie Indien und Indonesien unter Wachstumsschwäche und dem Verfall der Rohstoffpreise.

In Russland hat sich der Absatz seit 2012 halbiert, und auch der Boom in den USA ist überschritten. Besonders hart trifft es Südamerika und dort mit Brasilien die größte Volkswirtschaft. Dort sind die Kapazitäten der Lkw-Branche teilweise noch nicht einmal zu einem Drittel ausgelastet, wie Experten berichten. Dass sich Truck-Chef Bernhard nun aus dem Daimler-Konzern zurückziehen will, überrascht umso mehr, da er zuletzt keinen schlechten Job gemacht hat. Er schaffte es in den vergangenen zwei Jahren trotz der Schwäche in fast allen Lastwagen-Märkten der Welt die Marge hoch zu halten. Bernhard trieb außerdem Zukunftsprojekte wie das „Autonome Fahren“ und „Elektromobilität“ in seiner Sparte voran.