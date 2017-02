Ein Truck-Chef ohne Zukunftsaussicht im Konzern

Brancheninsider gehen davon aus, dass sich die Verkäufe 2017 nach dem Rückgang im Vorjahr stabilisieren werden. Daimler schloss 2016 wiederum dank boomender Verkäufe der Autosparte Mercedes einmal mehr ein Rekordjahr ab. Die Stuttgarter steigerten den Umsatz im Vorjahr um 3 Prozent auf 153,3 Milliarden Euro. Unterm Strich verdiente der Konzern 8,5 Milliarden Euro nach 8,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte Ebit lag mit 14,24 Milliarden Euro ebenfalls drei Prozent über dem Vorjahresniveau. Analysten hatten im Schnitt mit 14,4 Milliarden Euro gerechnet.

Mercedes war auch in Sachen Absatz wieder top: Der Autobauer hat im Vorjahr 2,2 Millionen Autos verkauft – ein Plus von knapp 12 Prozent. Daimler rechnet weiterhin mit starken Margen in der wichtigsten Sparte, weil unter anderem die wichtige E-Klasse in der neuen Version das ganze Jahr über in China verfügbar ist.

Das sind die größten Lkw-Märkte Platz 10 Osteuropa - 48.100 verkaufte Lkw im Jahr 2014* Die Transportbranche in Osteuropa gilt als großer Hoffnungsträger für die Branche - und ist nach Ansicht der Unternehmensberater von Deloitte einer der dynamischsten Märkte weltweit. Die Verkäufe soll jährlich um zehn Prozent anziehen. *Quelle: Deloitte Truck-Studie

Platz 9 Mittelamerika - 65.500 verkaufte Lkw im Jahr 2014 Die Nähe zu den USA lässt die Industrie florieren, die Nachfrage nach Transportdienstleistungen steigt - und damit auch die Lkw-Verkäufe. Bis 2024 soll der Absatz jährlich um fünf Prozent zulegen.

Platz 8 Japan - 77.100 verkaufte Lkw im Jahr 2014 Auf den japanischen Straßen ist der Platz begrenzt, gefragt sind darum vor allem mittelgroße Lkw. Allerdings dürfte sich das Wachstum in Grenzen halten. Prognostiziert wird ein Marktzuwachs von jährlich einem Prozent.

Platz 7 Russland - 116.000 verkaufte Lkw im Jahr 2014 Der russische Markt hat viel Potential, obwohl in Russland viele Güter über die Schiene transportiert werden. Die aktuelle politische Lage verhagelt die Bilanz. Mittelfristig sieht die Perspektive besser aus.

Platz 6 Brasilien - 164.700 verkaufte Lkw im Jahr 2014 Die größte Volkswirtschaft Südamerikas hat viel Dynamik eingebüßt. Auch für den Lkw-Absatz sind die Prognosen mau. Der Markt soll bis 2024 jedes Jahr um etwa ein Prozent zulegen.

Platz 5 Südostasien - 168.100 verkaufte Lkw im Jahr 2014 Thailand, Malaysia und Indonesien gelten als Wirtschaftsnationen mit Potential. Und auch die Nachfrage nach schweren Nutzfahrzeugen legt jährlich um fünf Prozent zu.

Platz 4 Indien - 237.300 verkaufte Lkw im Jahr 2014 Noch fristet der indische Lkw-Markt ein Schattendasein. Doch die Potentiale sind gigantisch. Im Jahr 2024, so prognostiziert es die Unternehmensberatung Deloitte, sollen dort 544.400 Lkw verkauft werden. Das jährliche Wachstum beträgt neun Prozent.

Platz 3 EU - 297.000 verkaufte Lkw im Jahr 2014 Noch landet aber Europa, der Heimatmarkt von Daimler, MAN/Scania und Volvo, auf dem dritten Rang. Mit einem jährlichen Wachstum von vier Prozent bis 2024 ist die Entwicklung durchaus positiv.

Platz 2 USA - 377.000 verkaufte Lkw im Jahr 2014 Bis auf Daimler tun sich die europäischen Hersteller noch schwer auf dem US-Markt. Nach Jahren der Konsolidierung sind dort deutlich weniger Wettbewerber im Markt.

Platz 1 China - 985.000 verkaufte Lkw im Jahr 2014 Der größte Lkw-Markt der Welt wird regiert durch die lokalen Hersteller. Die schiere Menge an verkauften Lkw kaschiert, dass es sich dabei vor allem um kleine, günstige Modelle handelt. Auch die Wachstumsprognosen sind nach Ansicht von Deloitte eher bescheiden. Sie gehen von einem jährlichen Wachstum von einem Prozent aus.

Treiber ist und bleibt die Pkw-Sparte. So sind auch die Zukunftsaussichten für Truck-Chef Bernhard im Konzern begrenzt. Der einstige Überflieger, der schon im Alter von 42 Jahren zusammen mit dem heutigen Daimler-Chef Dieter Zetsche den US-Autobauer Chrysler sanieren sollte, war selbst nach einem Intermezzo bei Volkswagen und seiner Rückkehr zu Daimler 2009 noch als Nachfolger von Zetsche gehandelt worden. Inzwischen wird der deutlich jüngere Entwicklungsvorstand Ola Källenius (47) aber als Kronprinz gehandelt.

Der Abschied soll diesmal wohl endgültig sein. Laut „Spiegel Online“ hat Bernhard erklärt, dass er künftig selbstständig arbeiten wolle, möglicherweise als Investor.