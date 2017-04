 Crowdinvesting-Pleiten: Kaum gestartet, schon insolvent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Protonet Eine der bekanntesten Crowdinvesting-Pleiten der vergangenen Monate: Das Start-up Protonet aus Hamburg, das einen sicheren Server für Zuhause entwickelte. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie Meldungen begannen immer gleich – mit einer „Pleite“, einem „Misserfolg“ oder der „Zahlungsunfähigkeit“: Seit Herbst vergangenen Jahres haben bereits sechs Start-ups Insolvenz angemeldet, die sich zuvor per Crowdinvesting finanziert hatten. Der jüngste Fall Anfang April: das Hamburger Unternehmen Lampuga für elektrifizierte Surfboards.

Unter den Pleiten sind auch so bekannte Namen wie Protonet, das einen einfachen Server für jedermann betreibt: Das Vorzeige-Start-up hatte 2014 einen Rekord in der deutschen Crowdinvesting-Szene aufgestellt und binnen weniger Tage drei Millionen Euro bei rund 1800 Investoren eingesammelt. Im Februar dieses Jahres dann die Kehrtwende: Protonet ist insolvent.

Die jüngsten Crowdinvesting-Pleiten Returbo (Oktober 2016) Rund 1,1 Millionen Euro steckten Anleger in Returbo. Die Idee dahinter: Retouren, Fehlproduktionen und B-Ware von Online-Shops weiterverkaufen.

Front Row Society (Oktober 2016) Design-Entwürfe und eine Community, die darüber abstimmt – das war das Konzept der Online-Modeplattform Front Row Society. Anlegern war das 500.000 Euro wert.

Freygeist (Januar 2017) Besonders nobel und leicht wollte Freygeist seine E-Bikes designen und hatte dafür rund 1,5 Millionen Euro von der Crowd erhalten.

TripRebel (Januar 2017) Für seine Kunden wollte TripRebel Hotelbuchungen stornieren und günstigere Zimmer nachbuchen. 700.000 Euro hatten Anleger in das Start-up gesteckt.

Protonet (Februar 2017) Einen einfachen Server für jedermann wollte Protonet bieten. Dafür hatten die Hamburger binnen weniger Tage drei Millionen Euro eingesammelt – ein Rekord für die deutsche Crowdinvesting-Szene.

Lampuga (April 2017) Rund 820.000 Euro hatte Lampuga auftreiben können. Das Produkt: Elektrifizierte Surfboards mit denen sich auch ohne Wind surfen lässt.

Entscheiden sich Gründer wie Protonet für Crowdinvesting als Finanzierung, sammeln sie Geld bei einer Vielzahl von Anlegern ein – der Crowd. Über spezielle Plattformen wie Seedmatch oder Companisto lässt sich schon ab ein paar Euro investieren. Im Gegenzug winkt ein Teil vom Gewinn, wenn das Start-up durchstartet.

Scheitert das Unternehmen jedoch, ist auch das Geld oft weg. Denn Crowdinvestings sind in der Regel Nachrangdarlehen und werden damit erst bedient, wenn alle anderen Gläubiger schon ihr Geld bekommen haben. Die Verbraucherzentralen warnen deshalb: „Anleger sollten prüfen, ob sie bereit sind, für die versprochenen Zinsen ein Totalverlustrisiko in Kauf zu nehmen.“

Im Fall von Protonet ist der Insolvenzverwalter zuversichtlich, dass das Unternehmen aus eigener Kraft überleben könne. Deutlich schlechter sieht es hingegen bei Freygeist aus: Der E-Bike-Hersteller hatte vor anderthalb Jahren 1,5 Millionen Euro eingesammelt, nach der Insolvenz Anfang Januar wird das Unternehmen nun abgewickelt.

In die Liste der jüngsten Pleiten reiht sich auch TripRebel ein, ein Portal für Hotelübernachtungen. Das Insolvenzverfahren läuft seit Anfang April. Und wie es bei Lampuga weitergeht, prüft derzeit ebenfalls der Insolvenzverwalter. Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte es Front Row Society und Returbo getroffen, letzteres wurde schließlich von Home24 für gerade einmal 17.000 Euro aufgekauft.

Sechs Insolvenzen innerhalb eines guten halben Jahres – was nach einer Pleitewelle aussieht, ist für Peter Barkow, Chef von Barkow Consulting, wenig überraschend: „Wie bei allen Start-ups ist auch bei Crowdinvestings zu erwarten, dass eine gewisse Anzahl in den ersten Jahren ausfällt.“

Für das Handelsblatt hat Barkow die aktuelle Ausfallquote bei den schwarmfinanzierten Unternehmen berechnet. Diese liegt demnach bei etwa 25 Prozent – rund ein Viertel der Start-ups konnte ihre Versprechen also nicht erfüllen. Zwar sei eine solche Quote in den ersten Jahren nach der Gründung normal, erklärt Barkow.

Aber neu ist die Höhe der betroffenen Investitionen: Mit Returbo, Freygeist, Protonet hatten gleich drei Unternehmen erstmals mehr als eine Million Euro eingesammelt. Gerade über die Rekord-Finanzierung von Protonet hatte die Szene damals gejubelt. Die Lehre daraus: Auch erfolgreiche Starts schützen nicht vor Problemen.