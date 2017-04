Gewohnheiten der Kunden erkennen

Bei der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann haben die Algorithmen die Zahl der ausverkauften Waren von sechs auf gerade noch ein halbes Prozent gedrückt. Für die Verbraucher ist das wichtig: "Viele Kunden brechen ihren Einkauf ab, wenn sie nicht finden, was sie suchen", erklärt Feindt.

Seine Algorithmen füllen nicht nur Lücken in den Regalen der Supermärkte. Aus den Datenbergen fördern sie einige Geheimnisse über Kunden zutage: So hat Feindt herausgefunden, dass die Ostdeutschen ihren Wocheneinkauf meist am Freitagabend erledigen. Die Westdeutschen stürzen sich dagegen erst am Samstagvormittag ins Einkaufsgetümmel.

Nicht überall haben Entscheider bislang erkannt, welche Hilfe die Datenanalyse sein kann. 45 Prozent der Unternehmen sehen Daten weniger als Chance, sondern eher als Problem, zeigt die Crisp-Studie. „Viele Firmen fürchten vor allem, dass sie Probleme mit dem Datenschutz bekommen, die Lagerung der Daten viel Geld verschlingt oder es Probleme gibt, wenn sie unterschiedlich sensible Datensätze mischen“, sagt IT-Experte Böttcher. So verzichten noch zahlreiche Unternehmen darauf, interessante Zusammenhänge mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aus Daten zu extrahieren.

Doch die Datenströme können nicht nur die Gewohnheiten der Kunden offenbaren. Im Februar hat der Softwareanbieter Salesforce ein Programm für Kundencenter herausgebracht, das einen Schritt weiter geht: Es spricht Empfehlungen an Berater aus. Verspätet sich das Päckchen eines Unternehmens im Versand, wird dies automatisch bemerkt und dem Kunden sofort eine Nachricht geschickt. Der Algorithmus kann dann prognostizieren, ob der Kunde als Entschädigung lieber einen Preisnachlass von 50 Prozent wünscht oder einen Kurier, der immerhin am folgenden Morgen bei ihm wäre. „So können die Algorithmen bereits eingreifen, bevor der Kunde überhaupt verärgert ist“, sagt Salesforce-Manager Jochen Katz.

Wenn Algorithmen Verantwortung übernehmen, wird es allerdings für viele Unternehmen heikel. „Oft ist noch nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die Maschine ihre Entscheidungen trifft“, sagt IT-Experte Björn Böttcher. Viele IT-Experten beißen sich gerade die Zähne daran aus, die Entschlüsse der künstlichen Intelligenzen nachzuvollziehen. Den Verkaufsprognostikern von Blue Yonder ist das zumindest ein Stück weit gelungen: Wie viele Brezeln je nach Stunde wohl verkauft werden, macht das System vor allem von den Stoßzeiten abhängig. Dass das Wetter kaum eine Rolle spielt, hätten nicht einmal die Handelsexperten gedacht.