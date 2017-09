Einkaufen im Wohnzimmer Fast die Hälfte der deutschen Direktvertriebe nutzt Verkaufspartys. (Foto: Bundesverband Direktvertrieb Deutschland)

Düsseldorf Petra Döring ist das, was man eine Seriengründerin nennt. Ihr Spezialgebiet: Direktvertrieb. Die Industriekauffrau mit Management-Abschluss aus London gründete noch im Studium 1990 ihr erstes Unternehmen Cabouchon. Das verkaufte Modeschmuck nicht über einen Laden, sondern direkt an die Kundinnen. Döring blieb der Vertriebsform treu: 2002 gründete sie Energetix, das Magnetschmuck meist auf Partys im Wohnzimmer verkauft. Nach Querelen mit dem Geschäftspartner stieg Döring aus. Und baute mit Magnetix Wellness im Anschluss einen weiteren Direktvertrieb für Magnetschmuck auf. Inzwischen hat das Unternehmen nach Dörings Angaben über zehn Millionen Kunden weltweit. Am Hauptsitz in Frankfurt sind 75 Mitarbeiter beschäftigt. Rund 2000 freie Vertriebler sind in 25 Ländern für Magnetix Wellness im Einsatz. Der Bruttoumsatz stieg 2016 auf rund 20 Millionen Euro.

„Beim Direktvertrieb profitieren alle. Unser Kunde bekommt eine ausführliche Beratung und kann die Produkte in Ruhe zu Hause ausprobieren, und unsere Vertriebspartner können sich eine sichere Existenz aufbauen“, sagt Petra Döring.

Die Direktvertriebsbranche boomt – nicht zuletzt dank Bestsellern wie dem Thermomix von Vorwerk. Die Kult-Küchenmaschine ist nur über Kochpartys (neudeutsch: Erlebniskochen) zu erwerben. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Umsatz der Branche hierzulande fast verdoppelt. Im Jahr 2007 wurden 8,7 Milliarden Euro umgesetzt, 2016 waren es 17 Milliarden Euro. Das zeigt die aktuelle Marktstudie der Universität Mannheim, die im Auftrag des Bundesverbands Direktvertrieb Deutschland (BDD) jährlich durchgeführt wird. Rund 300 Direktvertriebe wurden analysiert. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um vier Prozent.

Der Erfolg eines Direktvertriebs steht und fällt – neben dem Produkt - mit den Verkäufern. 2016 konnten die deutschen Unternehmen 26.000 neue Partner gewinnen. Insgesamt sind 865.883 Verkaufsberater für die Branche tätig, drei Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Großteil sind es Frauen. Rund zwei Drittel aller Berater sind nebenberuflich tätig. „Gleichwohl übersteigt die Anzahl der Vertriebspartner im Direktvertrieb die Summe aller Arbeitnehmer, die in der deutschen Automobilindustrie tätig sind“, konstatiert Studienautor Florian Kraus, Professor für Marketing von der Universität Mannheim. 2021 dürfte es wohl eine Million Direktvertriebler in Deutschland geben. Allerdings ist es nicht leicht, geeignete Berater zu finden. Die meisten springen nach kurzer Zeit wieder ab. Neue Vertriebler zu gewinnen, betrachten die Firmen denn auch als größte Herausforderung.

„Im Direktvertrieb genießen Vertriebspartner einen sehr hohen Stellenwert verglichen mit anderen Branchen. Ihre Begeisterung und Freude am Verkaufen sind unbedingte Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens und der gesamten Branche“, meint Jochen Acker, BDD-Vorstandsvorsitzender. Entsprechend werden die Vertriebler gepampert – mit Belohnungsreisen in die Karibik oder ins Wellnesshotel, Dienstwagen und Urkunden für besondere Erfolge.