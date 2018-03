EY-Studie zum deutschen Mittelstand Jedes dritte Unternehmen hat keine Frau in der Führung

Seite 2 von 2: „Rollenbilder ersticken Karrieren im Keim“

Meist sind es hauptsächlich Familienunternehmen, die Frauen Verantwortung zutrauen – zumindest denen aus der eigenen Familie. Dabei versprechen sich immerhin 45 Prozent der befragten Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil von mehr Frauen in Führungspositionen. Allerdings sieht das die Mehrheit der Mittelständler anders: 55 Prozent gehen nicht davon aus, dass dadurch der Unternehmenserfolg positiv beeinflusst wird.

Tatsache ist: In kleineren Unternehmen bis 30 Millionen Euro Umsatz ist der Frauenanteil in der Führung am höchsten. Dort sitzen im Schnitt 18 Prozent Frauen in der Geschäftsführung. „Meist sind es Frauen, Töchter und Enkelinnen, die dort schnell wichtige Rollen im Betrieb übernehmen“, beobachtet Eckl.

Bei größeren Mittelständlern mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz dagegen ist der Frauenanteil in der Chefetage mit 15 Prozent unterdurchschnittlich. Dabei behaupten gerade sie zu 28 Prozent, dass sie aktiv die Karriere von Frauen förderten. Das sind doppelt so viele wie bei den kleineren Firmen.

Was „Frauenförderung“ ist, darüber gehen die Meinungen im Mittelstand auseinander. Jede zehnte Firma bietet etwa flexible Arbeitszeiten an. Neun Prozent fördern Frauen mit speziellem Karriere-Coaching. Sechs Prozent sensibilisieren ihre Führungsriege zum Thema Gleichstellung.

„Viele Unternehmen haben die Förderung von Frauen lange nicht ernst genug genommen, gar nicht oder erst zu spät damit angefangen“, kritisiert EY-Partnerin Eckl. Immer noch kümmerten sich Frauen um die Familie, während Männer die Hauptverdiener seien. „Genau diese Rollenbilder ersticken Frauenkarrieren früh im Keim.“

Alte Rollenbilder zu verdrängen und weibliche Führungstalente zu fördern, hat sich auch Douglas-Chefin Tina Müller auf die Fahnen geschrieben. Douglas trat kürzlich dem gemeinnützigen Verein „Initiative Women into Leadership“ bei, ein branchenübergreifendes Karrierenetzwerk für weibliche Führungskräfte.

Tina Müller will selbst mithelfen: „Bei Douglas habe ich als CEO die Gesamtverantwortung für ein Unternehmen übernommen. Als Frau ist das in Deutschland noch immer eine Seltenheit.“ Umso mehr freue sie sich, als Mentorin die nächste Generation weiblicher Führungskräfte auf ihrem Weg nach oben zu unterstützen.