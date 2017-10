 40 Millionen für Berliner Medizin-Start-up: Dr. Alexa statt Dr. Google

Daniel Nathrath: "Den Arztbesuch nicht ersetzen."

Die herrschende Lehre besagt, dass Start-ups „lean“ sein sollen. Dass sie schnell Prototypen ihres Produktes entwickeln und als „minimum viable product“ – also als gerade so funktionsfähige Version – auf den Markt werfen sollen, um rasch aus Nutzerfeedback und Fehlern lernen zu können.

Daniel Nathrath und seine Mitgründer haben all diese Regeln gebrochen. An ihrer Medizin-App Ada entwickelten sie sechs Jahre lang, seit sechs Monaten ist sie nun auf dem Markt. Wie in einer Chat-App stellt Ada ihrem Nutzer Fragen nach seinen Symptomen und ermittelt dann mithilfe der Angaben und Umweltfaktoren, welche Krankheit dahinterstecken könnte. „Mit so einem Produkt kann man erst rausgehen, wenn es wirklich gut ist“, sagt der Ex-Berater.

Ada soll den sprichwörtlichen „Dr. Google“ ersetzen, das bange Herumgoogeln ratloser Patienten nach den Ursachen ihrer Symptome, das sie wahlweise verunsichert oder so sicher in ihrer Selbstdiagnose, dass Ärzte mit ihrer fachlichen Meinung kaum dagegen ankommen.

Um das zu verhindern, zeigt Ada nach rund einem Dutzend Fragen Wahrscheinlichkeiten für die denkbaren Diagnosen an und schlägt häufig dann doch einen Arztbesuch vor. Denn den will Nathrath keinesfalls ersetzen „Wir maßen uns nicht an, den Arzt ersetzen zu wollen“, sagt der Gründer.