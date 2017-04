Gerechter Umgang und gute Bezahlung seiner Mitarbeiter

Für den Erfolg ist Stihl mit verantwortlich. Er begann nach seinem Maschinenbaustudium in Stuttgart 1960 als Assistent der Geschäftsleitung in der Firma seines Vaters. Der hielt ihn zunächst klein: Dem Vernehmen nach bekam Stihl nicht einmal einen eigenen Schreibtisch. Sechs Jahre wurde er später Entwicklungschef und 1971 Gesellschafter. Zwei Jahre später übernahm er nach dem Tod des Vaters die Geschäftsführung. Als Geheimnis für den Aufstieg der Firma bezeichnete Hans Peter Stihl die Aufgabe des Traktorengeschäfts und die Konzentration auf Motorsägen. Gemeinsam mit seiner Schwester Eva legte er die Basis für die weltweite Expansion.

Gleichzeitig machte Stihl sich für einen gerechten Umgang und eine gute Bezahlung seiner Mitarbeiter stark. Als Pionier unter den Familienunternehmen führte er eine Erfolgsbeteiligung ein. Dabei war Stihl ein glühender Verfechter der sozialen Marktwirtschaft: „Die Politik sollte die Wirtschaft weitgehend in Ruhe lassen, weil sie im Bereich Wirtschaft keine Kompetenz hat“, sagte er einst.

Gesellschaftliche Verantwortung hat Stihl dabei nie gescheut, obwohl er gegenüber dem Handelsblatt freimütig einräumte: „Ich bin kein Freund der Gewerkschaften.“ Im Verband der Metallindustrie war Stihl von 1980 bis 1988 Verhandlungsführer der Arbeitgeber. Als Präsident der IHK in Stuttgart und des Deutschen Industrie- und Handelskammertages forderte er Subventionsabbau und den Stopp der Staatsverschuldung.

Noch heute nimmt er kein Blatt vor den Mund, wenn es um Kritik an der Politik geht. „Dass es in Deutschland immer noch kein Einwanderungsgesetz gibt, halte ich für ein gravierendes Versäumnis“, wettert er im IHK-Magazin. Auch bei der grün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg schlägt er kritische Töne an. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe es zwar verstanden, Respekt im Land zu gewinnen. „In der letzten Zeit hat das Ansehen der grünen Politstrategen allerdings gelitten.“ Grund seien die vom Land angedachten Fahrverbote für Diesel in Stuttgart.

Nebenher ist Stihl noch Honorarkonsul für die Republik Singapur, obwohl der Firmenpatriarch einst betonte: „Ich versuche, unsinnige Aktivitäten zu vermeiden, die mich persönlich und wirtschaftlich nicht weiterbringen.“ Eines lässt sich Stihl aber nach wie vor nicht nehmen. Auch heute testet er fast jedes neue Produkt der Firma selbst. Und in der freien Zeit liebt er das Geräusch lauter Motoren. Seine große Leidenschaft ist nach wie vor das Motorradfahren.