„Ich behaupte, der Erfinder des privaten Jugendradios zu sein“

Sie wollen aber doch sicherlich auch Ihr Geld vermehren?

Ich kann nicht besser essen, besser reisen oder besser leben. Warum also noch mehr? Es ist halt genug. Ich bin glücklich und es geht mir um Sinn. Aber natürlich ist es so, dass man mit Ecken und Kanten in so etwas wie Privatradio reingeht – und dann merkt: Die Ecken und Kanten müssen abgeschliffen werden, sonst passe ich nicht mehr in den Markt. Man ist eben nicht alleine auf der Welt und muss Kompromisse eingehen.

Sie haben selbst in mehreren Bands gespielt, haben ein Plattenlabel, andererseits sind Sie mit dafür verantwortlich, dass im Formatradio inzwischen die immer gleiche Musik läuft. Ist Ihnen denn das peinlich?

Der Anspruch, mit dem ich einmal beim Radio angefangen habe, hat sich natürlich verändert. Einen gewissen Vielfaltsgedanken verfolge ich aber immer noch – etwa mit dem Hamburger Musiksender 917xFM. Ich behaupte immerhin, der Erfinder des privaten Jugendradios zu sein. Später wurde aus dem Gedanken der Musik-Fernsehsender Viva, der eine Zeitlang große Bedeutung hatte – vergleichbar mit den heutigen Streaming-Diensten.

Bedrohen Streaming und das das Digitalradio DAB nun auch das klassische UKW-Radio?

Das ist noch eine lange Entwicklung. UKW ist ja erst in Norwegen und bald in der Schweiz abgeschaltet. Die Schlacht für Europa wird aber in der Deutschland entschieden. Es ist noch nicht klar, ob sich DAB durchsetzt. Die öffentlich-rechtlichen promoten das, entsorgen aber bislang die unattraktiven Sendungen ins DAB. Warum sollten das die privaten Sender unterstützen?

Vielleicht, weil die Zukunft in allen Bereichen im Digitalen liegt.

Ich gehe digital einen anderen Weg mit laut.ag, RauteMusik und Radiopark. Das sind alles noch kleine Unternehmen verglichen mit den UKW-Sendern, aber es sind in sich schlüssige Geschäftsmodelle. Ich sehe mich auf die digitale Zukunft gut vorbereitet.

Wie sieht das konkret aus?

Bei 917xFM etwa haben wir eine App, die die Radiopark-Technik nutzt. Das ermöglicht es, den Stream ohne Datenverbindung zu hören - etwa auf dem Weg von Hamburg nach Berlin. Wir haben ein Patent, mit der wir die Musik buffern. Das Handy weiß schon vorher, um welche Uhrzeit welche Musik und welche Werbung gespielt wird. Der Hörer denkt, es ist ein Stream, aber tatsächlich ist das Handy seine eigene Radiostation.

Nicht schlecht.

Das stammt aus der Historie von Radiopark und wurde ursprünglich für Kreuzfahrtschiffe entwickelt, die auf hoher See keinen Empfang haben – wie ein Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern.

Fürchten Sie die derzeitige Medienkrise?

Wissen Sie, ich bin ja überhaupt nur durch eine Krise ins Mediengeschäft gekommen. Mein erster Sender, OK Radio, war in der Krise und brauchte einen neuen Gesellschafter. Da kam ich ins Spiel. Später hat man mich bei Delta Radio gefragt: Frank, kannst du uns helfen? Hier ist bald das Licht aus. Bei Kiss FM war es ähnlich.

Ihr lokaler Fernsehsender Hamburg 1 ist sicherlich auch kein Goldesel.

Im Gegenteil. Aber das ist eine Vision. 1995 hab ich bei der Gründung den Gedanken gehabt, dass Bewegtbild die Zukunft ist. Schneller und intensiver kann ich keine Information vermitteln. Es hat länger gedauert als gedacht. Doch jetzt gibt mir die Entwicklung im Internet Recht. Wir bringen Hamburg 1 daher auch ins Internet und aufs Smartphone.

Läuft es bei dem Sender nun wirtschaftlich besser?

Ja, seit dem 20. Senderjubiläum vor zwei Jahren. Allerdings sind gerade zwei große Werbe-Kunden weggebrochen: Vattenfall wird aus dem Markt komplimentiert – woran ich als Atomkraftgegner nicht ganz unschuldig bin –, und Care Energie ist insolvent.