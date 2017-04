„Mein Vater hat mir das Unternehmertum weniger zugetraut“

Können Sie wirklich die Lebenswirklichkeit verstehen von jemandem, der darauf angewiesen ist zu arbeiten, um seine Miete zu zahlen?

Ich kann die Ängste verstehen, ja klar. Viele Leute, mit denen ich zu tun habe, haben ja ein unregelmäßiges Einkommen. Die Druckpunkte, seinem Vermieter erklären zu müssen, dass das Geld erst später kommt, kann ich schon nachvollziehen.

Ich habe neulich mal beruflich die Musterwohnung in der Elbphilharmonie besichtigt und gedacht: Wenn man dort wohnt, kann man doch keinen Normalverdiener mehr zu sich nach Hause einladen, ohne wie der letzte Snob rüberzukommen…

Das hat ganz viel mit der Art zu tun, wie man jemanden empfängt. Ich wohne auch gut, aber niemand fühlt sich bei mir belämmert. Eine auf den ersten Blick imposante Räumlichkeit wird sofort entschärft, wenn die Leute merken: Es ist ganz cool hier. Man darf da kein Bohei draus machen.

Wollten Sie sich nie in eine glamouröse Welt Ihresgleichen zurückzuziehen?

Nie, ich will etwas Handfestes tun. Ich kenne aber ein paar Kinder aus guten Häusern, die sich als junge Erwachsene ins Ausland abgesetzt haben, wo sie keiner kennt. Sie leiden unter der Last des Erbes. Ich habe das vermieden, indem ich aus dem Schatten meines Vaters herausgetreten und in einen Bereich vorgestoßen bin, in dem er mich nicht protegieren konnte: An der Kunsthochschule zählt nur der Respekt vor der Arbeit, nicht die Herkunft und das finanzielle Vermögen.

Trotzdem sind auch Sie später Unternehmer geworden – wie Ihr Vater.

Ja, aber mit Inhalten, die mich beschäftigt haben. Dabei ging es um Dinge, die auch von weniger begüterten Menschen als cool empfunden wurden. Ich bin regelrecht von meinem Umfeld dazu aufgefordert worden: Frank, da entsteht ein Privatfunk, das dürfen nicht nur die Großen machen. Du hast doch das Kulturverständnis, du denkst politisch… . Ich hatte die Möglichkeiten, eine Alternative aufzubauen – warum also nicht.

Ist es peinlich, dass viele Erben in Deutschland solche Möglichkeiten, gesellschaftlich Einfluss zu nehmen, gar nicht nutzen?

Viele werden von der Leistung ihres Vaters einfach erdrückt. Sie sagen sich: Das, was er hingekriegt hat, schaffe ich nie. Das macht sie klein und bringt sie in eine Opferrolle. Aus der Position kriegt man nichts gebacken. Wer so fühlt, hat schon verloren. Leider tun das aber manche Erben.

Neulich ist ein Aufsatzband mit dem Titel „Erben in der Leistungsgesellschaft“ erschienen. Ist das etwas, das einen belasten kann oder unangenehm ist: Ein Erbe zu sein in einer Gesellschaft, die eigentlich Leistung für Geld verlangt, nicht den Zufall einer Geburt?

Es kommt nicht darauf an, wo das Geld herkommt, sondern was man damit macht. Ich wollte mal einen Fonds auflegen für Erfindungen, weil ich fand, dass wir Innovationen in Deutschland vorantreiben müssen. Da hat mir ein Investment-Banker gesagt: „Was wollen Sie eigentlich als Goldfisch im Haifischbecken? Überlegen Sie sich doch mal, was solche Anleger wollen – denen geht es nur um Rendite, selbst wenn es jemandem schadet.“ Das ist nicht mein Stil. Ich habe dann in eine Geothermie-Geschichte investiert, weil ich an diese bodenständige Technik glaube.

Die sieben entscheidenden Fragen für Gründer Das Buch Es begann als Vorlesung und wurde zum Bestseller: Peter Thiel hielt vor Studenten an der Universität Stanford einen Vortrag über Gründen, der Student Blake Masters hat fleißig mitgeschrieben und gemeinsam vollendeten sie das Buch "Zero to One" (Campus Verlag). Hier gibt Thiel wertvolle Ratschläge für Gründer. Ein paar Beispiele in Kurzform ...

Die technische Frage Ist Ihre Technologie revolutionär oder nur eine geringfügige Verbesserung?

Die Timing-Frage Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in Ihr Unternehmen zu investieren?

Die Monopol-Frage Beginnen Sie mit einem großen an einem kleinen Markt?

Die Team-Frage Haben Sie die richtigen Leute?

Die Vertriebs-Frage Sehen Sie Möglichkeiten, Ihr Produkt nicht nur herzustellen, sondern auch zu verkaufen?

Die Haltbarkeits-Frage Können sie Ihre Wettbewerbsposition zehn oder 20 Jahre lang halten?

Die Geheimnis-Frage Haben Sie eine einmalige Chance erkannt, die andere nicht sehen?

Ihre Familie ist in Norddeutschland sehr präsent: Michael Otto mit der Otto-Gruppe und Alexander Otto mit dem Shopping-Center-Betreiber ECE. Beide engagieren sich – etwa für den Sport und für Umweltschutz.

Mein Vater ist ja erst spät mit cleveren Ideen im Versandhandel erfolgreich geworden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Er kannte die Not – und hat deshalb geholfen. Nach der Hamburger Flut hat er nach einem Anruf des damaligen Innensenators Helmut Schmidt lasterweise Decken gespendet – der Beginn einer engen Freundschaft. Diese Haltung hat er an seine Kinder weitergegeben.

Ihr Bruder Michael hat ja sein Vermögen sogar in eine Stiftung gegeben, die sich sozial engagieren soll. Ist das auch ein Weg für Sie?

Mein Vermögen ist im Vergleich zu dem von Michael sehr klein. Ein paar kleine Stiftungen habe ich dennoch bereits gegründet. Im Moment bin ich noch der Meinung, dass jede meiner Aktivitäten in Stiftungen und Vereinen aus sich selbst heraus wachsen muss, daher denke ich noch nicht über so etwas nach.

Wie stark sind Sie an der Otto-Gruppe oder ECE beteiligt?

Das ist schwer zu sagen, viele Beteiligungen sind verschachtelt. Mein Vater hat mir das Unternehmertum weniger zugetraut – ich habe ja auch bewiesen, dass ich Künstler bin. Er hat mir allerdings noch empfohlen, mich an zwei Shopping-Zentren zu beteiligen. Ich würde natürlich auch einer ähnlichen Empfehlung von Alexander trauen. Aber eigentlich habe ich so stark mein eigenes Business und eigene Interessen, dass ich die Gewinne aus dem ererbten Geschäft lieber sinnvoll in Dinge stecke, die meinem eigenen Kopf entstammen.