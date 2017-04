„Unseren Werbekunden kommt es nicht auf die Quote an“

Wie fangen Sie das auf?

Heute gehen wir mehr auf kleinere Kunden zu. Das ist dann etwa der Einzelhändler, der den Spot, den wir produzieren, auch auf seiner Website nutzen kann.

Bei Ihnen werben auffallend viele städtische Unternehmen in gesponserten Sondersendungen…

Ja, das ergibt Sinn. Der Flughafen erreicht so die Anwohner, das Wohnungsunternehmen Saga kann seine Perspektive auf die Stadt vermitteln, die Hochbahn Verständnis für ihre Verkehrsprobleme vermitteln.

Dass im regulären Programm viele Lokalpolitiker in Talkrunden sitzen dürfen, die sonst nie die Chance hätten, ins Fernsehen zu kommen, hat damit nichts zu tun?

Nein, wir sind kein verdeckter öffentlich-rechtlicher Sender. Diese Sendungen behandeln echte Probleme in der Stadt und helfen bei der Lösung.

Promi-Klatsch würde sicherlich mehr Quote bringen…

Unseren Werbekunden kommt es – anders als bei nationalen Sendern – nicht vorrangig auf die Quote an. Die wollen, dass ihr Laden am verkaufsoffenen Sonntag tatsächlich voll wird. Wenn das gelingt, sind sie zufrieden.

Wollen Sie das Konzept auch in andere Städte bringen?

Nein. Hamburg ist eine besondere Stadt. Hier ist ein Industriestandort mit zahlungskräftigen Unternehmen – und es gibt ein Heimatgefühl. Deshalb funktioniert hier so ein Sender. In Berlin habe ich auch mal Fernsehen gemacht. Da teilt sich der Zuschauermarkt immer noch in Ost, West und Neuberliner, die zwar die Clubs kennen, aber nicht die Stadt.

Auch ihre Familie gehört zum Hamburger Stadtgefühl – über Hamburg hinaus ist die Familie seltener ein Begriff…

Ja – außer in Berlin. Mein Vater ist ja nach dem Mauerfall im hohen Alter zurück in diese Stadt gezogen, aus der er stammte. Der Name Otto hat in Hamburg einen Stellenwert, hier weiß man, dass es ein Familienunternehmen ist. Wer nur den Katalog kennt, nimmt ihn eher als Markennamen wahr.

Gibt es regelmäßige Familientreffen?

Meine Prägung habe ich den 1980er-Jahren bekommen. Da waren Dallas und Denver Clan aktuell. So wollte ich nie werden. Ich habe mein eigenes Ding gemacht, um eben nicht mit meinen Geschwistern über alles diskutieren zu müssen.

Bekommen Sie von Ihren Brüdern Rückmeldung zu ihren Auftritten im Boulevard-Journalismus?

Nein, wir treffen uns ja gar nicht so häufig. Ich sehe meine Schwester, die in New York lebt, häufiger als meine Brüder, die in derselben Stadt sind.

Machen Sie weiter mit Reality-TV?

Die meisten Angebote lehne ich ab. Aber vielleicht kommt nochmal was Interessantes. Bislang ist jedenfalls nach „Story of my life“ nichts Neues geplant. Ich selbst gucke ja gar nicht fern – da habe ich gar keine Zeit für. Wenn, dann sehe ich lieber einen guten Film.

Herr Otto, vielen Dank für das Interview.

Zur Person: Frank Otto ist der zweitälteste Sohn von Werner Otto, dem Gründer des Ottoversands. Während sein älterer Bruder Michael heute als Aufsichtsratschef die Otto-Gruppe leitet und sein jüngerer Halbbruder Alexander den Immobilienentwickler ECE, gehören dem 59-Jährigen mehrere Medien-Unternehmen. Nach der Trennung von seiner zweiten Frau vor zwei Jahren machte Otto Schlagzeilen mit seiner Beziehung zu dem 20-jährigen Model Nathalie Volk. Beide ließen eine Seychellen-Reise auf Vox dokumentieren und treten am 9. Mai in der Vox-Show „Story of my Life“ auf, in der prominente Paare künstlich gealtert werden.

Die Unternehmen Frank Otto Medien ist an Radiosendern wie Kiss FM, Energy Sachsen und Delta Radio beteiligt. Zusammen mit dem Zeitungsverlag NWZ hält es weitere Sender wie Alster-Radio und dessen Musikwelle 917xFM sowie Minderheitsbeteiligungen an FFN und Antenne Niedersachsen. Frank Otto Medien ist zudem Minderheitseigner bei Radiopark, das etwa Hotels, Schiffe und Unternehmen mit einem Musikprogramm versorgt. Dazu kommen die Radio-Streaming Plattform RauteMusik und das Online-Musikmagazin laut.de. Der Unternehmer hielt bis 2003 zudem eine Beteiligung am Boulevard-Blatt „Hamburger Morgenpost“. Heute ist er im Lokaljournalismus noch mit seinem Fernsehsender Hamburg 1 aktiv.