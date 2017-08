Luftsensoren und energiesparende Scheinwerfer

Hella hat drei verschiedene Standbeine. Das größte Segment Automotive (Lichttechnik und Elektronik) wuchs um 3,8 Prozent auf fünf Milliarden Euro. „In Zeiten des großen Umbruchs in der Autobranche ist kaum ein Zulieferer so konsequent auf die Zukunftstechnologien ausgerichtet wie Hella“, meint Analyst Pieper. Bei Licht seien die Innovationen wie mit LED- und LCD-Scheinwerfern eventuell in einigen Jahren ausgereizt. Noch mehr Potenzial verspricht sich Pieper von der Sensor- und Radartechnik, die Voraussetzung für autonomes, vernetztes Fahren ist. Hier sieht der Branchenexperte Hella weit vorne mit Conti. Auch die Nachfrage nach Batteriesteuerungen werde mit der Umstellung auf Elektroantrieb deutlich zulegen, so Pieper.

Das zweite Standbein Aftermarket wuchs um 3,7 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Hella ist einer der größten Händler für Kfz-Teile, Diagnose und Service in Europa. Das operative Ergebnis sank allerdings um fünf Prozent auf 73 Millionen Euro. Als Grund nannte Finanzchef Bernard Schäferbarthold Investitionen in E-Commerce und Großhandel.

Das dritte Standbein Special Applications wuchs leicht um 0,3 Prozent auf 315 Millionen Euro. Hella produziert Licht und Elektronik für Boots- und Baumaschinenhersteller sowie Kommunen und Energieversorger. Während der Agrarsektor schwächelte, gab es größere Nachfrage beim Zubehör für Caravans.

Der Aktienkurs von Hella blieb nach den erwartet guten Zahlen stabil bei 44,55 Euro je Aktie. Das Familienunternehmen ist seit 2014 im MDax notiert. Die Familie hält 60 Prozent der Anteile in einem Pool. Die Kursentwicklung von Hella sieht Analyst Pieper sehr positiv. Für die nächsten zwölf Monate liegt sein Kursziel bei 53 Euro/Aktie. Vor einem Jahr lag der Preis noch bei rund 33 Euro. „Die Hella-Aktie ist nicht teuer und nach meiner Einschätzung noch nicht angemessen bewertet“, so der Experte von Metzler.

Die Unternehmensleitung schlägt der Hauptversammlung Ende September eine Dividende von 92 Cent je Aktie vor. Im Vorjahr waren es 77 Cent gewesen. Damit sollen diesmal 102 Millionen Euro ausgeschüttet werden, im Vorjahr waren es 86 Millionen Euro.

Innovation wird bei Hella groß geschrieben. Fast jeder Fünfte der 38.000 Beschäftigten in 35 Länder arbeitet in der Forschung und Entwicklung. Innovative Produkte erwirtschaften derzeit rund 15 Prozent vom Umsatz, Tendenz steigend. Zukunftsträchtige neue Produkte sind etwa energiesparenden LED-Scheinwerfer auch für 48 Volt-Elektro-Fahrzeuge. „Zudem entwickeln wir Sensoren für die Luftqualität, die ihre Daten ins Internet senden“, sagt Breidenbach. „In Zeiten der Luftverschmutzung in vielen Ländern erhoffen wir uns einen guten Markt.“ Daneben wird die Innenbeleuchtung immer wichtiger, wenn der Fahrer nicht mehr lenken muss.