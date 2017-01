Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Auch das Woodstock-Festival fühlte sich imitiert

Auch kommt es darauf an, welches Logo zuerst entstanden ist und welcher Markenauftritt zuerst geschützt wurde. Das lässt sich laut Matthes manchmal gar nicht mehr so klar feststellen, wenn ein Logo im Laufe der Zeit modernisiert und in Details verändert wurde.

Der Anwalt erlebt es oft, dass ein Großunternehmen ein neues Logo oder eine neue Marke entwickelt und präsentiert, alle Autos umlackiert, Bürofassaden, Websites und Briefpapier geändert hat. Dann meldet sich plötzlich ein kleineres Unternehmen mit einem ähnlichen Logo. Doch wenn der Marketingzug erst einmal in Gang gesetzt sei, lasse er sich nur noch schwer stoppen. Häufig verhandelt man dann über eine sogenannte Koexistenzvereinbarung, die regelt, wer in welchem Markt mit der Marke tätig sein darf. Derjenige mit dem älteren Logo lässt sich die Zustimmung zu solch einer Vereinbarung in der Regel gut bezahlen, weiß Matthes.

„Manchmal entstehen auch Konflikte zwischen ähnlichen Logos, weil sich Branchen über die Jahre stark verändern“, beobachtet der Markenrechtsanwalt. Die Computerfirma Apple etwa hatte ein ähnliches Logo (einen angebissenen Apfel) wie die britische Plattenfirma der Beatles, Apple Corps (Granny-Smith-Apfel).

Weil die beiden ursprünglich in völlig getrennten Welten agierten – Musik und Computer – gab es anfangs keine großen Konflikte. Doch dann begann der Apple-Computer, Töne zu erzeugen, später sogar Musikstücke wiederzugeben. Und schließlich startete Apple den iPod und den Streamingdienst iTunes. „Es folgten jeweils intensive Rechtsstreitigkeiten“, so Matthes. 2007 einigten sich die Streitparteien. Apple übernahm die Markenrechte von den Briten, die ihr Logo weiter in Lizenz verwenden dürfen. Über die Konditionen herrscht Stillschweigen.

Die Grand Old Party ist nicht das erste Mal Vorwürfen ausgesetzt, ein Logo mit auffälliger Ähnlichkeit entwickelt zu haben. Das Logo des Nominierungsparteitags 2016 erinnert frappierend an das Plakat des legendären Woodstock Festivals von 1969. Das findet zumindest Woodstock Ventures, die Organisation hinter dem Hippie-Event. Woodstock warb damals mit einer Friedenstaube, die auf einem Gitarrengriffbrett sitzt. Auf dem Logo des Parteikongress‘ spaziert zwar keine Taube, aber der republikanische Elefant auf einem Gitarrenbrett entlang.

Joel Rosenman, Mitgründer von Woodstock Ventures, plant zwar keine rechtliche Schritte, wie er im Juli in der „Huffington Post“ versicherte. Aber augenzwinkernd schlägt er vor, die Republikaner sollten mit dem Logo doch auch einige der Woodstock-Werte übernehmen.

Auch der Chef des GOP-Varietés plant nach rechtlicher Prüfung keine juristischen Schritte gegen die Republikanische Partei - obwohl er deren Werte alles andere als teilt. Einen Imageschaden durch eine Verwechslung hält er letztlich für unwahrscheinlich. Hubertus Grote: „Da die Republikanische Partei mit dem Kürzel GOP in Deutschland eigentlich gar nicht bekannt ist und da es sich auch um unterschiedliche Branchen handelt, werden wir nicht aktiv.“