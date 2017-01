Logos GOP in drei Großbuchstaben und rechts ein Punkt – alles in rot-weiß, nur mit invertierten Farben. (Foto: Imago)

DüsseldorfHubertus Grote traute kürzlich seinen Augen kaum. Wie fast jeden Tag suchte der Chef von Europas größter Varieté-Gruppe GOP bei Google nach neuen Bildern über seine Theater. Dabei stieß er auf ein Logo, das dem seines Hauses zum Verwechseln ähnlich sieht: GOP in drei Großbuchstaben und rechts ein Punkt – alles in rot-weiß, nur mit invertierten Farben. Purer Zufall?

Beim genaueren Hinschauen merkte er: Es ist das neue Logo der amerikanischen „Grand Old Party“. So nennt sich traditionell die Republikanische Partei, deren Spitzenkandidat Donald Trump gerade als 45. US-Präsident vereidigt wurde. Symboltier der Republikaner ist der Elefant, der im kleinen Punkt im Logo zu sehen ist.

Ausgerechnet die Partei von Donald Trump. „Inhaltlich möchte sich das Varieté GOP natürlich von den Aussagen von Donald Trump und seinen Parteikollegen distanzieren, auch wenn das, was Mr. Trump kommuniziert, in die Richtung Entertainment geht“, sagt Hubertus Grote, der das Familienunternehmen in zweiter Generation leitet. „Das Varieté steht für Weltoffenheit und multikulturelles Zusammenleben, nicht aber für konservatives Gedankengut.“ Viele seiner rund 700 festen Mitarbeiter sowie die Artisten stammen aus der ganzen Welt.

Der Name GOP ist die Abkürzung für den Georgspalast in Hannover. Das traditionsreiche Varieté von 1912 hatte Familie Grote Anfang der 90er-Jahre wiederbelebt. Inzwischen betreibt sie sieben feste GOP-Theater etwa in Essen, Bad Oeynhausen, Münster, München und Bremen. Erst im Herbst wurde ein Varieté im Bonner Regierungsviertel eröffnet. 700.000 Gäste kommen im Jahr zum GOP, rund 40 Millionen Euro erwirtschafteten die Theater 2016 mit Show und Gastronomie.

Das Logo hat die GOP-Geschäftsführung mit der Agentur Derno Marketing und Werbung aus Laatzen bei Hannover weiterentwickelt. „2011 ist es markenrechtlich geschützt worden, allerdings nur für Deutschland“, erzählt der 49-jährige Grote. „Wir haben natürlich durch unsere Rechtsbeistände prüfen lassen, inwiefern wir hier Schritte einleiten könnten“, sagt der Varieté-Chef. Die „Grand Old Party“ ließ eine Anfrage des Handelsblatts zur Logo-Ähnlichkeit bislang unbeantwortet.

Was sagen neutrale Markenexperten zu dem Fall? „Die Ähnlichkeit der beiden GOP-Logos ist schon frappierend“, konstatiert Jens Matthes, Anwalt für Markenrecht von der Kanzlei Allen Overy in Düsseldorf. „Aber ob das juristisch gesehen eine Markenverletzung ist, hängt nicht allein von optischen Gesichtspunkten ab. Da gibt es genau festgelegte Kriterien.“ Eine allererste Frage ist, ob die beiden Marken im geschäftlichen Verkehr, also unternehmerisch benutzt werden. Bei einer Partei ist das Kerngeschäft Politik, nicht Marktwirtschaft und Gewinnerzielung. Insofern gebe es mit dem Varieté keine Überschneidungen, so Matthes.

Außerdem komme es darauf an, ob die Marken in derselben Region aktiv sind. „Wenn das Theater GOP nur in Deutschland aktiv ist und die Grand Old Party ausschließlich in den USA, wird es schwer, darin einen Konflikt zu sehen“, meint der Markenrechtler. Ein weiteres wichtiges Kriterium: Werden die beiden Marken in derselben Branche benutzt, also für ähnliche Waren oder Dienstleistungen? „Man könnte zwar sagen, dass Donald Trump und das Varieté beide in gewisser Weise im Entertainment-Geschäft tätig sind“, so Matthes. Allerdings stehe das GOP-Logo für die Partei und nicht für die Person Donald Trump.