Unabhängigkeit geht verloren

Wichtig ist auch, für welche Art von Investoren sich ein Start-up entscheidet. Da sind die Unterschiede größer als viele Gründer denken. „Die meisten Venture-Capital-Firmen handeln naturgemäß opportunistisch“, sagt Bruno Ginnuth von Clevershuttle. Schließlich sei das Ziel, beim späteren Verkauf der Anteile möglichst viel Profit für die Anleger herauszuholen. Für Family Offices, also die Investitionsarme von Familienunternehmern, stehe das Vertrauensverhältnis zu den Gründern ganz oben. „Mit ihnen geht es sehr persönlich zu“, so Ginnuths Erfahrung. Einem strategischen Investor wiederum gehe es vorrangig um Synergien. Mit der Deutschen Bahn, die ein Fünftel an Clevershuttle hält, hat Ginnuth gute Erfahrungen gemacht. Für ein Start-up seien Kontakte des Investors etwa zu Kunden oft noch viel wertvoller als das eingebrachte Kapital.

Es sei ein großer Irrtum zu glauben, ein Start-up müsse schnell wachsen und dafür Geld aufnehmen. Davon ist Rolf Schrömgens, einer der drei Gründer von Trivago fest überzeugt. Das Düsseldorfer „Google für Hotels“, das seit Dezember an der Nasdaq gelistet ist, sammelte anfangs rund 700.000 Euro von Unternehmern wie den Samwer-Brüdern, Oliver Jung, Florian Heinemann oder Christian Vollmann ein. „Als Mentoren waren sie hilfreich. Aber das Geld hat uns nicht besonders gutgetan“, sagte Schrömgens jüngst dem Handelsblatt.

Als Gründer spüre man Druck, den Investoren etwas vorweisen zu müssen, schneller zu wachsen. „Wir haben Leute eingestellt, einfach zu viele neue Baustellen aufgemacht, die aber nicht unser Kerngeschäft waren“, sagt er rückblickend.

Start-ups brauchen nicht automatisch Investoren. Viele können auch gut aus Eigenmitteln organisch wachsen. Beim Bootstrapping (übersetzt: Stiefelriemen) ziehen sich Gründer aus eigener Kraft nach oben. Axel von Leitner, Gründer von 42he, ist ein überzeugter Bootstrapper. Sein Unternehmen wurde 2010 in Köln gegründet und vereinfacht die Kundenverwaltung für kleine Unternehmen. Es wächst profitabel – auch ohne Investor. „Ein Investor bringt zwar Kapital für schnelleres Wachstum. Aber als Gründer muss man Anteile und Einfluss abgeben und steht erheblich unter Druck“, sagt von Leitner. Expandieren kann 42he trotzdem – derzeit in den spanischen Markt.

Auch der Düsseldorfer Telefondienstleister Sipgate, ein Pionier der Virtuellen Telefonie, ist immer aus eigenen Mitteln gewachsen; ganz bewusst. „Wir waren niemals abhängig von irgendjemandem. Das macht uns stark“, ist Manager Sigurd Jaiser überzeugt. Heute ist das profitable Sipgate der Start-up-Phase längst entwachsen, beschäftigt 125 Mitarbeiter und macht 20 Millionen Euro Umsatz.

Das perfekte Gründer-Team als Erfolgsfaktor Gründer und Co-Founder „Nur weil sich zwei Menschen privat, beim Feiern und Kaffee trinken gut verstehen, heißt das noch lange nicht, dass sie auch gut zusammenarbeiten können“, warnt Thorsten Reiter, dessen Buch „Start up – Jetzt! Endlich loslegen und es richtig machen“ gerade im Campus-Verlag erschienen ist. Er rät eher davon ab, im Freundeskreis nach potentiellen Mitgründern zu suchen und empfiehlt statt dessen sich im Kreis derer umzusehen, mit denen man bereits zusammengearbeitet hat. „Jeder Gründer muss den Geschäftspartner finden, der zu ihm passt und der die eigenen Fähigkeiten komplettiert.“ Reiter hat gewisse Charaktere ausgemacht, die in Kernteams vieler erfolgreicher Gründungen vertreten sind...

Visionäre, Leader und Projektmanager Viele Gründer fallen in diese Kategorie, denn sie haben das große Ganze vor Augen und die Fähigkeit, andere für ihre eigenen Ziele zu begeistern. Sie rücken mit dem Holzhammer an, wenn es um die Umsetzung von Strategien geht und haben selten Zeit für Details. Die Teammitglieder bekommen immer wieder Sprüche wie: „Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass!“ oder „Geht nicht, gibt’s nicht!“ zu hören. Reiter: „Sie sind beinahe idealistisch kompromisslos und profitieren von einem starken Team, das sie herausfordert und ergänzt.“

Techies und Entwickler Wenn sie nicht gerade Minecraft spielen, sind das die Geeks im Team. Sie hacken scheinbar unzusammenhängende Zahlen- und Buchstabenkombinationen in die Matrix hinein und verstehen das Produkt wie niemand sonst. Das Problem ist nur: Sie halten die Vorteile für so eindeutig, dass sie sie nicht vermitteln können. „Ohne sie gäbe es kein Produkt – wären sie ohne Team“, sagt Reiter, „würde es sich nie verkaufen und letztlich als Open-Source-Lösung irgendwo im Netz landen.

Designer Auch dieser Charakter lässt sich häufig in Gründungsteams finden. Sie sind die Schöngeister, die Künstler des Teams. Egal ob in digitaler oder analoger Form, ihr Auge für Schönheit macht das Produkt für ein breites Publikum erst interessant und benutzbar. Reiter: „Eine Enge Zusammenarbeit zwischen ihnen und den Entwicklern ist essenziell für jede erfolgreiche Produktinnovation.“

Marketer und Sales-People „Wenn der Preis stimmt, würden sie sogar ihre Großmutter verkaufen“, so das klare Urteil von Thomas Reiter über die Verkaufstalente im Team. Sie bringen das Produkt unter die Leute, verstehen den Markt und die Kundenwünsche. Für den Experten sind diese Kenntnisse in der Gründungsphase unerlässlich – Sales-Personal kann auch später angeheuert werden.

Buchhalter und Finance-People Früher oder später braucht jedes Gründungsteam Leute, die sich um die Zahlen kümmern. Auch wenn viele Start-ups diesen Part oft extern auslagern, ist jemand, der die Zahlungsströme versteht laut Reiter im Kernteam „sehr zu empfehlen.“ Manchmal wird die Rolle indirekt von Financiers wie dem Venture Capitalist übernommen, die darüber wachen, dass Einnahmen und Ausgaben ausbalanciert sind oder in der Wachstumsphase zumindest die prognostizierten Ziele erreicht werden.

Administrator und Office-Manager Die Leute fürs Detail – sie dürfen in keinem Gründer-Team fehlen. Denn: „Während die Visionäre die langfristige Strategie im Auge haben und Techies sich um die Weiterentwicklung des Produkts kümmern, sollte es jemanden geben, der die täglich anstehenden Aufgaben im Blick hat“, rät Thomas Reiter. Er sagt es ist essentiell, das Tagesgeschäft nicht ständig selbst überwachen zu müssen, sondern sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens konzentrieren zu können.

Graue Wölfe Er kommt eher später als früher ins Spiel: „Der graue Wolf“. Damit meint Reiter jemanden, der einen großen Erfahrungsschatz und ein dichtes Netzwerk aufgebaut hat. Damit unterstützt er das Team. Trotzdem ist er deswegen nicht gleich die beste Führungspersönlichkeit, ergänzt der Start-up-Experte. „Viel Erfahrung heißt noch lange nicht, Menschen erfolgreich führen zu können. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Führungsteam ist sehr sinnvoll.“

Andere Gründer sind zwar bereit, Anteile gegen Geld abzugeben, wollen aber keine Entscheidungsmacht verlieren. Für diese bietet sich eine andere Finanzierungsform an: das Crowdfunding. Dabei kauft eine große Schar von meist mehreren hundert Kleininvestoren Mini-Anteile. Das Heidelberger Start-up Ameria, das Schaufenster interaktiv macht, hat gerade zum zweiten Mal eine Kampagne bei der Crowdfunding-Plattform Companisto laufen. Beim ersten Mal wurden 1,1 Millionen Euro eingesammelt, nun sind es 1,4 Millionen Euro. Schon nach wenigen Tagen ist die anvisierte Summe fast erreicht. „Der Vorteil von Crowdfunding ist, dass die Gesellschafterstruktur unverändert bleibt und wir so immer schlanke Entscheidungsprozesse haben“, sagt Gründer Albrecht Metter.

Bruno Ginnuth von Clevershuttle ist nach dem Investorenabend in Düsseldorf zumindest um etliche Visitenkarten reicher. Zwei bis drei Investoren haben Interesse signalisiert. Ernst wird es aber erst, wenn es wirklich zu intensiven Verhandlungen kommt. Ginnuth: „Dann müssen wir uns als Gründer nackig machen. Schließlich vertrauen uns die Investoren ja ihr gutes Geld an.“