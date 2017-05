Zu hoch gepokert und verbrannt

Auch für Gründer hat Oidtmann einen Rat: „Geht nicht zu dem Investor, der am meisten Geld geben will, sondern zu dem, der am besten zum Geschäft passt, der in die gleiche Richtung steuern will.“ Sonst gebe es später nur Ärger.

Gründer sollten sich vorab über den Investor erkundigen, etwa bei anderen Start-ups, bei denen er schon beteiligt ist. Mischt er sich im Alltag konstruktiv ein? Bietet er gute strategische Unterstützung? „Ein guter Investor vermittelt von sich aus Kontakt zu Referenzfirmen“, betont Oidtmann.

Viele frischgebackene Gründer gehen anfangs recht naiv und unbedarft in Investorengespräche. Manche pokern bei den Preisverhandlungen viel zu hoch. Das sei riskant, warnt Oidtmann. Denn wenn sich kein Investor finde, seien die Gründer auf dem Venture-Capital-Markt erst einmal „verbrannt“. Das spreche sich schnell in der Szene herum. Im zweiten Anlauf hätten sie dann eine schlechtere Verhandlungsposition.

„Manche junge Start-ups rufen Bewertungen auf, als würde ihr Start-up das nächste Airbnb oder Uber, beobachtet auch Dorothee Grobosch von KPMG. „Wir wollen Gründer vor utopischen Vorstellungen bewahren“, sagt die Expertin für Unternehmenstransaktionen. Die Beratung hat in der Start-up-Woche junge Gründer eingeladen zum Thema „Wert von Start-ups.“ Der Raum im Gründerzentrum Startplatz am Medienhafen ist brechend voll, der Wissensbedarf offenbar groß.

90 Prozent der Umsätze oder Zahlen von Start-ups, die wir prüfen, sind falsch ausgewiesen“, erzählt Grobosch, „Verbindlichkeiten fehlen. Man sieht die dollsten Dinge.“ Da müssten sich Gründer nicht wundern, wenn Investoren sofort wieder den Raum verlassen. Transparenz sei das Allerwichtigste.

Und dann fliegen den Gründen Finanzbegriffe um die Ohren: Die Expertin erklärt die gängigsten Bewertungsverfahren für Start-ups wie Multiples oder Discounted Cash Flow (DCF). Wie viel Geld verbrennt das Start-up in Zukunft? Der Free Cash Flow müsse dann mit dem Weighted Average Cost of Capital (WACC) diskontiert werden, erklärt sie und wirft eine Power-Point-Folie nach der nächsten an die Wand. In der Seedphase – einer sehr frühen Phase eines Unternehmens – sei ein Risikoabschlag von rund 40 Prozent auf den Unternehmenswert angemessen, im „eingeschwungenen Zustand“ eines reiferen Start-ups wären es nur noch rund 20 Prozent.

Warum Start-ups scheitern Am Kunden vorbei geplant Es klingt banal, aber: Manche Unternehmensgründer überprüfen nicht, ob ihre Idee tatsächlich so gut bei den Kunden ankommt, wie sie erwarten.

Den Markt nicht im Blick Viele Ideen klingen toll – bis man feststellt, dass jemand anders auch schon darauf gekommen ist. Gründer sollten daher eine Marktanalyse vornehmen.

Kosten nicht im Griff Viele Start-ups sind zu optimistisch. Die Kosten geraten schnell höher als erhofft, gerade wenn es kein Controlling gibt.

Zu viel Optimismus Etliche Gründer gehen mit großen Ambitionen an ihr Projekt – um festzustellen, dass die Hoffnungen unrealistisch waren und die Einnahmen nicht so fließen wie erwartet.

Keine Ahnung von BWL So mancher Gründer kennt sich mit Technologie aus, aber nicht mit den Abläufen im Betrieb. Ohne BWL-Kenntnisse, etwa in Sachen Buchführung, scheitern viele Firmen jedoch.

Faktor Familie Eine Unternehmensgründung bedeutet eine hohe Belastung. Wenn die Familie diese nicht mitträgt, ist das für die Firma ebenso riskant wie für die Harmonie im Privaten.

Die Gesichter der Gründer im Publikum werden länger – so technisch hatten sich viele das coole Unternehmersein wohl nicht vorgestellt. „Mit WACC und so, das ist mir alles zu kompliziert“, sagt einer offenherzig. „Gibt es nicht eine Software oder einfache Formel, mit der sich der Firmenwert ausrechnen lässt?“

Die KPMG-Expertin muss den Gründer enttäuschen. Sie warnt: Die genialste Geschäftsidee nutze nichts, wenn nur Softwareentwickler oder Ingenieure im Team seien. „Ihr müsst unbedingt einen Kaufmann haben, sonst ist Euer Start-up nicht überlebensfähig“, mahnt Grobosch.