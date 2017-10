Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Spitzen-Manager schauen bei Start-ups genau hin

„Technik zu erklären ist kompliziert, ein Produkt schon etwas einfacher, aber wenn man dem Kunden eine Lösung für sein Problem anbietet, versteht er es sofort und ist auch bereit, mehr zu bezahlen“, sagt Bosch-Forschungschef Michael Bolle. Er weiß, wovon er spricht. Bei Bosch schied er einst aus, um selbst ein Start-up zum Fliegen zu bringen. Das gelang auch gut, bis nach der Jahrtausendwende die Technologieblase platzte. Bolle musste verkaufen und kehrte zurück zu Bosch. Fruitcore will seinen Roboter jetzt doch eher in eine Anwendung wie eine Waschstation für Drehteile einsetzen und diese Lösung verkaufen. „Es war eine der Optionen, aber nach der Beratung setzten wir das wohl um“, sagt Zimmermann.

Die badische Memetis produziert Miniatur-Aktoren für Kleinstventile und -pumpen in der Medizintechnik. Gründer Christof Wessenberg und Christof Megnin bekamen von Helmut Schelling, Chef des Softwareunternehmens Vectorinformatik den wertvollen Hinweis, auch bei weiterem Wachstum immer ein agiles Team an nur ein Thema zu setzen. So wären die Ergebnisse besser und die Gefahren geringr, sich zu verzetteln. Das sind nur wenige Beispiele der wertvollen Tipps. Der Kontakt der Gründer zu Topmanagern als potenziellen Kunden ist genauso wichtig.

„Es geht jetzt richtig ab mit einem klaren Trend zu technikbasierten Start-ups“, betont Helmut Schönenberger, Chef der UnternehmerTUM, der Gründerinitiative der TU München, die den Weconomy-Preis unterstützt. Längst ist der Wettbewerb keine Einbahnstraße mehr, auf der sich die Jungen nur Ratschläge der alten Haudegen holen. Konzerne wie Siemens und Bosch, aber auch Mittelständler wie Laser-Spezialist Trumpf oder Fischer haben eigene Venture-Capital-Fonds aufgelegt, um sich an Start-ups zu beteiligen.

Die Manager schauen bei Weconomy genau hin, ob sie nicht von der einen oder anderen Neugründung lernen können. BASF-Aufsichtsratschef Jürgen Hambrecht ist persönlich bei Start-ups investiert. „Wer Lust auf Neues hat, für den ist das die beste Veranstaltung“, sagt Hambrecht. Aufgabe eines Aufsichtsrats sei es, Strategien mitzugestalten. Robotik, künstliche Intelligenz und Vernetzung seien Megatrends, die von Start-ups getrieben würden.

Hambrecht ist wie Fehrenbach von Anfang an bei Weconomy dabei. „Für uns alle ist wichtig, die Augen außerhalb des eigenen Unternehmens offen zu halten“, sagt SAP-Topmanagerin Tanja Rückert.