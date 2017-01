"Ich will einen reaktiven Modus vermeiden"

Wie ist es dann weitergegangen?

Innerhalb eines Tages konnten wir den Testern unsere aktualisierte Gebrauchsanweisung schicken, in der nun explizit nochmal auf diesen unrealistischen Fall hingewiesen wird. Das Risiko ist wirklich sehr gering.

Was macht Sie da so sicher?

Weil man nach der Montage immer überprüfen muss, ob der Sitz richtig montiert ist. Dafür müssen vier kleine Metallstifte einrasten - das hängt nicht alles nur an einem seidenen Faden.

Aber was die Warentester kritisieren ist ja, dass Eltern die Sitzschale aus Versehen falsch montieren können. Insofern ist doch die Kritik nicht unberechtigt, oder?

Richtig, die Eltern bekommen ein Klicksignal, wenn nur zwei Stifte einrasten und ja, das ist die Gefahr. Wenn sie dann aber nochmal den Test machen, ob die Schale richtig sitzt, merken sie sofort, wenn etwas nicht stimmt. Nichts desto trotz nehmen wir das Ergebnis sehr ernst. Wir haben zusätzlich nochmal eigene Tests veranlasst und sind aktiv auf die Behörden zugegangen, um auch an der Flanke transparent zu sein. Was ich vermeiden will ist, in einen reaktiven Modus zu geraten.

Kritiker werfen der Stiftung Warentest immer wieder vor, bewusst Ängste zu schüren, die teils völlig unberechtigt sind. Fühlen Sie sich unfair behandelt?

Grundsätzlich denke ich, dass es wichtig ist, solche unabhängigen Testinstitute zu haben, die Missstände aufdecken. Das ist ihre Aufgabe. Und wir Hersteller müssen Produkte entwickeln, die die gesetzlichen Normen erfüllen. Wenig zielführend ist es aber meiner Ansicht nach, wenn Institute eigene Regeln definieren, die nach außen nicht transparent sind. Und wenn sie Produkte testen und abwerten und in reißerischen Berichten und Videos der Marke Schaden zufügen.

Die Test-Mechanik wird den teilnehmenden Firmen nicht offen gelegt?

Wir haben extra nochmal nachgefragt, um zu verstehen, wie ein Produkt mit demselben Mechanismus vor zwei Jahren der zweitbeste Kinderwagen im ganzen Test sein konnte und jetzt plötzlich deswegen durchfällt. Die Antwort war, dass sie jetzt eben mit erfahrenen Laien getestet haben.

Knorr-Baby wurde letztes Jahr von einer Investorengruppe gekauft, die Sie im September als neuen Geschäftsführer eingesetzt hat. Böse Zungen behaupten gerne, dass Investoren ihr Engagement häufig auf Profitmaximierung reduzieren - und Qualität plötzlich keine Rolle mehr spielt...

In allen Gesprächen, bei denen ich bis jetzt dabei war, war das wichtigste Schlagwort immer die Nachhaltigkeit. Glauben Sie mir, unsere Besitzer sind daran interessiert, langfristig zu investieren.