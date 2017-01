Kaum als Chef an Bord, brennt die Hütte

Guter Zweck statt Rendite?

Natürlich haben sie ein großes Interesse am Wachstum, aber dieses Wachstum soll wieder in die Firma und in das Vertrauen der Marke investiert werden und damit auch in Qualität und die Produktsicherheit. Unsere Investoren sind keine Heuschrecken - auch da steckt im Prinzip eine Familie dahinter, der es nicht um Profitmaximierung geht.

Aber kaum ist der neue Geschäftsführer an Bord, brennt die Hütte. Wie hat denn die ehemalige Geschäftsführerin von Knorr-Baby reagiert?

Sie ist zwar offiziell Ende letzten Jahres aus der Geschäftsführung von Knorr-Baby ausgeschieden, aber sie steht uns im Moment natürlich mit ihrer Erfahrung zu 100 Prozent zur Verfügung - etwas, das mir gerade sehr hilft.

Da bekommen Sie in Ihren ersten Amtstagen direkt so einen Schuss vor den Bug. Wie stecken Sie das persönlich weg?

Meinen Start habe ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber auch wenn die Situation gerade sehr schwierig ist - sie ist nicht unlösbar.

Nun hat die Stiftung Warentest allerdings angekündigt, noch einen weiteren Mangel zu veröffentlichen, der in der in Folge zu einem Produktrückruf führen könnte. Müssen Sie sich Sorgen um Ihre Verkaufszahlen machen?

Das wäre für Knorr-Baby der absolute Worst Case. Für jeden mittelständischen Betrieb geht es sehr schnell um Arbeitsplätze. So eine Situation ist natürlich grundsätzlich immer ungut für die Verkaufszahlen, aber es geht auch noch um viel mehr. Am Ende des Tages steht das ganze Image einer Marke auf dem Spiel und das wäre dann letztlich auch etwas, das sich auch auf unsere europäischen Zulieferer auswirkt. Aber davon sind wir Gott sei Dank im Moment noch weit entfernt.

Zuletzt zog Ritter Sport 2014 gegen die Stiftung Warentest vor Gericht – und gewann. Dass sich Unternehmen gegen ein schlechtes Testurteil wehren, ist jedoch selten. Wie steht’s mit Ihnen: Würden Sie den Machtkampf mit der mächtigen Verbraucherschutzorganisation wagen?

Wir nehmen diese Situation jetzt erst einmal als Ansporn, um noch besser zu werden für unsere Kunden. Die Stiftung Warentest ist wichtig und immer dann gut, wenn es um eine zusätzliche Qualitätskontrolle geht. Das gilt allerdings nur so lange, wie sie fair und unabhängig ist. Was uns gerade merkwürdig aufstößt ist, dass die Mechanik der Tests nicht offengelegt wird. Außerdem gibt es noch ein Gremium, dessen Besetzung nicht bekannt ist, und die Einfluss auf die Testergebnisse nehmen können…