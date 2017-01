"Mutmaßung wäre ein falscher Berater"

Es könnte also auch sein, dass Ihnen ein Rivale besonders übel mitspielt?

Mutmaßung wäre hier ein falscher Berater. Zudem pflegen wir grundsätzlich mit den Mitbewerbern ein gutes Verhältnis. Am Ende wissen Sie jedoch nie, was hinter einer solchen Kampagne wirklich steckt. Fakt ist: Wir wissen nicht, wer da genau als Jury mit am Tisch sitzt. Diese Tatsache bekommt für mich bei einer Stiftung, die auch von der Bundesregierung in 2016 100 Millionen Euro zusätzliches Kapital bewilligt bekam, einen speziellen Beigeschmack. Der CDU/CSU Fraktionsvorsitzende Volker Kauder und Justizminister Maas haben in diesem Zusammenhang die Arbeit der Stiftung außerordentlich gelobt. Ich würde gerne wissen, ob sie sich einmal die Art und Weise der Kommunikation von Stiftung Warentest angesehen haben. Aber wissen Sie, wir fokussieren uns jetzt mit ganzer Kraft darauf, die Sicherheit unserer Produkte zu verbessern. Das ist das, was mich in meinem noch sehr jungen Amt als Geschäftsführer hier in der Firma antreibt.

Sie würden nicht rechtlich gegen die Test-Ergebnisse vorgehen?

Wenn etwas justiziabel Falsches behauptet würde, das unserem Ruf und unserem Image schadet, dann eventuell schon. Allerdings wäre so eine Entscheidung ziemlich kostspielig.

Nicht mehr lange, dann liegt das Heft der Warentester überall am Kiosk. Wie gehen Sie mit der Angst vor dem um, was da noch auf Sie zukommt?

Es ist im Prinzip keine Angst, sondern uns alle treibt im Unternehmen die Haltung, jeden Tag etwas Besseres machen zu wollen. Das gilt auch ganz unabhängig von der aktuellen Krise. Seit meinem Einstieg hier beschäftigen wir uns deswegen auch eingehend mit dem Thema Nachhaltigkeit und sind dabei, auch für unsere Lieferanten einen Verhaltenskodex zu erarbeiten. Und ich bin sehr entschlossen, Knorr-Baby aus der Krise zu führen. Die Marke hat ihren Ursprung vor über 70 Jahren gehabt und ist fest im Handel und auch bei den Eltern etabliert. Diese lange Tradition werde ich fortsetzen.

Herr Hotz, ich danke Ihnen für das Gespräch.