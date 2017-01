Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

"Wir haben in der Vergangenheit gut abgeschnitten"

Im Gemeinschaftslager Knorr Baby und Franz Müller Flechtwaren Peter Hotz arbeitete schon vor seinem Wechsel zu Knorr-Baby in der Branche und war in jungen Jahren lange für den finnischen Handy-Produzenten Nokia tätig. Fotocredit: Mike Meyer Photography.

Wird das sehr teuer für Sie?

In so einem Fall spielen Kosten nur eine untergeordnete Rolle. Sicherlich entstehen uns durch die Nachrüstung jetzt Kosten. Aber dadurch, dass wir in Europa produzieren und kurze Wege haben, sind wir auch sehr schnell und die Änderungen werden schon mit der nächsten Charge umgesetzt.

Wie haben Sie eigentlich von dem schlechten Abschneiden erfahren?

Der Ablauf ist so, dass das Ergebnis per Einschreiben geschickt wird. Allerdings sind das mehrere Seiten, die so trocken formuliert sind, dass man daraus noch gar nicht direkt schließen kann, wie gut oder schlecht man abgeschnitten hat.

Fehlervertuschung - und was Sie tun können Unternehmenskultur Eine positive Fehlerkultur (Non-Blaming Culture) setzt eine Unternehmenskultur voraus, die von Offenheit, Fairness und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Und sie akzeptiert, dass Fehler zum Arbeitsalltag dazugehören. (Quelle: Pater Klaus Brandl, Crash Kommunikation - Warum Piloten versagen und Manager Fehler machen)

Fehler Ob Fehler tatsächlich als „Lernchancen” begriffen werden können, hängt entscheidend davon ab, wie offen das Management mit eigenen Fehlern umgeht.

Nach Ursachen suchen Ein konstruktiver Umgang mit Fehlern bedeutet, Ursachen zu suchen statt Schuldige, und diese Ursachen abzustellen.

Fehlerkette Eine laxe Haltung gegenüber einzelnen Fehlern rächt sich, denn: Sie wissen nie, an welcher Position einer Fehlerkette Sie sich bereits befinden. Machen Sie sich das stets bewusst und handeln Sie entsprechend.

Verantwortung übernehmen Wer will, dass andere Fehler offenlegen, muss Fehler enttabuisieren. Konkret heißt das: Er muss zu eigenen Fehlern stehen. Das gilt insbesondere für Führungskräfte.

Sanktionen Sanktionieren Sie nicht den Fehler, sanktionieren Sie das Verschweigen des Fehlers! Fragen Sie als nicht: „Wie konnte das passieren?!” Fragen Sie lieber: „Seit wann wissen Sie das?”

Gewohnheit Sorgen Sie dafür, dass die Aufarbeitung von Fehlern zu einer Routineübung wird. Entwickeln Sie dafür ein Verfahren, das zu Ihrem Arbeitsalltag und Ihrer Unternehmenskultur passt.

Ist Ihnen nicht das Herz in die Hose gerutscht, als Sie ins Büro kamen und auf dem Tisch ein Einschreiben von der Stiftung Warentest lag? Was haben Sie denn in dem Moment gedacht?

Ich habe mich gefreut.

Das müssen Sie erklären!

Ich habe sogar schon auf den Brief gewartet. Wir sind in den letzten Jahren regelmäßig getestet worden und wussten seit Weihnachten, dass es wieder einen Kinderwagen-Test gibt und wir dabei sind. Da wir in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht und vor allem auch immer gut abgeschnitten haben, war das für uns eine sichere Bank.

Und dann der Schock...

Ich fühlte mich wie im falschen Film. Als wir in einem weiteren Schreiben darüber informiert wurden, dass es bei falscher Montage Probleme gibt und sogar schon die Behörden informiert wurden, baten wir um ein klärendes Gespräch. Wir wollten verstehen, was schief gelaufen ist. Bis dahin war auch alles noch sachlich und konstruktiv.

Dann drehte die Stimmung. Am 18. Januar 2017 veröffentlichte die Stiftung Warentest ein Video mit dem Test Ihres Kinderwagens und zeigte, wie der Sportwagenaufsatz bei falscher Montage kippt - was hat Sie daran geärgert?

Uns hat die Aggressivität und Dramatik irritiert, mit der das Video plötzlich in der Öffentlichkeit verbreitet wurde und wie dort mit uns umgegangen wird. Das hätte man auch anders regeln können. Ferner hat uns überrascht, dass so ein Case überhaupt hochkommt.

Weil sie unfehlbar sind?

Nein, weil wir den Noxxter schon seit Jahren verkaufen. Wir haben mehrere tausend zufriedene Kunden, die so eine Reklamation noch nie berichtet haben. Geschweige denn, dass es jemals einen Unfall gab, wie ihn die Tester beschreiben. Und wie ich schon sagte, bei den letzten Kinderwagen-Tests in 2015 und 2016 haben wir mit zwei Modellen (Anm.d.Red.: Voletto und Vero XL), eines davon mit dem absolut gleichen Arretiersystem, mit dem zweitbesten Ergebnis bzw. dem besten Preis-/Leistungsverhältnis abgeschnitten.